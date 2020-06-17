Украина поставила два новых антирекорда по коронавирусу

В Украине за прошлые сутки, 16 июня, зафиксировали новый антирекорд по числу новых случаев заражения коронавирусной инфекцией за сутки - заболели 758 человек.

С начала эпидемии в Украине, по данным мониторинговой системы СНБО, подтверждено заболевание COVID-19 по крайней мере у 33 234 человек. Инфекция уже унесла жизни 943 украинцев (31 за последние сутки). Вылечить от коронавируса в стране удалось 14 943 человек (415 за последние сутки).

Также антирекорд в Украине зафиксировали по смертности от COVID-19. 31 умерший – самое больше число жертв инфекции за сутки с начала эпидемии.

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Отметим, что в последнее время в Украине увеличился рост количества больных COVID-19. Власти уже задумались над возвращением некоторых ограничений. Максим Степанов рассказывал, что ужесточение карантина рассмотрит комиссия Минздрава.

В связи с ситуацией президент Владимир Зеленский на совещании с членами правительства заявил, что надо тщательно проверять магазины, рынки, общественный транспорт – места, где могут быть скопления людей.

Кроме того, ранее на традиционном совещании на Банковой Владимир Зеленский заявил, что Украина прошла первую волну эпидемии без больших потерь и ко второй уже будет более подготовлена.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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