Коронавирус в Украине: в Минздраве ожидают несколько тысяч смертей от болезни

По оценкам врачей, заразиться могут до 400 тысяч украинцев

В Украине врачи ожидают около четырех тысяч смертей от коронавируса в результате эпидемии.

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Об этом на брифинге в Минздраве сообщил заместитель министра здравоохранения – главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко.

"Когда месяц назад мы впервые представили прогнозы, тогда Украина двигалась по "желто-зеленому" сценарию. В настоящее время наша динамика отражает "желтый" сценарий... и мы ориентируемся на около четырех тысяч летальных случаев..." - сказал он.

Напомним, что по состоянию на 1 августа в Украине было зафиксировано 71 056 инфицированных коронавирусом. Умерли 1709 человек, побороть заболевание сумели 39 308 украинцев.

Напомним, недавно в Киеве был побит очередной антирекорд по инфицированным за сутки за все время пандемии.

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Отметим, что территория Украины с 1 августа будет поделена на четыре эпидемиологические зоны , в каждой из которых будут разные ограничения, связанные с интенсивностью распространения в каждой заражения коронавирусом.

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