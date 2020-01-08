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Крушение самолета в Иране: СМИ опубликовали список погибших украинцев

8 января, 10:14

На борту самолета находились 176 человек

/ Фото: Reuters

В результате крушения самолета Boeing-737 "Международных авиалиний Украины" в Иране погибли 11 украинцев – девять членов экипажа и два пассажира. Списки жертв опубликовало иранское агентство ISNA.

В катастрофе, по предварительным данным, погибли:

  • Сергей Хоменко
  • Катерина Статник
  • Марина Микитюк
  • Валерия Овчарук
  • Володимир Гапоненко
  • Юлия Сологуб
  • Ольга Кобюк
  • Алена Малахова
  • Алексей Наумкин
  • Игорь Матков
  • Денис Лыхно

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Напомним, авиалайнер Boeing-737 "Международных авиалиний Украины" с 176 людьми на борту потерпел крушение после взлета в аэропорту Тегерана. Причиной аварии стала техническая неисправность. Самолет направлялся из аэропорта имени Имама Хомейни в Киев.

Flightradar Tracker / Reuters

Есть несколько версий произошедшего: падение могло произойти из-за технической неисправности после взлета из иранского аэропорта имама Хомейни. Но, по информации иорданского издания Al-hadath, самолет мог быть случайно сбит иранской ракетой.

Все детали узнавайте на сайте "Сегодня" – В Иране разбился украинский пассажирский самолет: все подробности, фото и видео.

Все подробности в спецтеме Крушение украинского самолета Boeing-737 в Иране

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