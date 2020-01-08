Крушение самолета в Иране: СМИ опубликовали список погибших украинцев

На борту самолета находились 176 человек

/ Фото: Reuters

В результате крушения самолета Boeing-737 "Международных авиалиний Украины" в Иране погибли 11 украинцев – девять членов экипажа и два пассажира. Списки жертв опубликовало иранское агентство ISNA.

В катастрофе, по предварительным данным, погибли:

Сергей Хоменко

Катерина Статник

Марина Микитюк

Валерия Овчарук

Володимир Гапоненко

Юлия Сологуб

Ольга Кобюк

Алена Малахова

Алексей Наумкин

Игорь Матков

Денис Лыхно

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Напомним, авиалайнер Boeing-737 "Международных авиалиний Украины" с 176 людьми на борту потерпел крушение после взлета в аэропорту Тегерана. Причиной аварии стала техническая неисправность. Самолет направлялся из аэропорта имени Имама Хомейни в Киев.

Flightradar Tracker / Reuters

Есть несколько версий произошедшего: падение могло произойти из-за технической неисправности после взлета из иранского аэропорта имама Хомейни. Но, по информации иорданского издания Al-hadath, самолет мог быть случайно сбит иранской ракетой.

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Все подробности в спецтеме Крушение украинского самолета Boeing-737 в Иране

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