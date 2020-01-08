Крушение самолета в Иране: СМИ опубликовали список погибших украинцев

В результате крушения самолета Boeing-737 "Международных авиалиний Украины" в Иране погибли 11 украинцев – девять членов экипажа и два пассажира. Списки жертв опубликовало иранское агентство ISNA.
В катастрофе, по предварительным данным, погибли:
- Сергей Хоменко
- Катерина Статник
- Марина Микитюк
- Валерия Овчарук
- Володимир Гапоненко
- Юлия Сологуб
- Ольга Кобюк
- Алена Малахова
- Алексей Наумкин
- Игорь Матков
- Денис Лыхно
В 13:00 смотрите специальный выпуск "Сегодня" на телеканале "Украина".
Напомним, авиалайнер Boeing-737 "Международных авиалиний Украины" с 176 людьми на борту потерпел крушение после взлета в аэропорту Тегерана. Причиной аварии стала техническая неисправность. Самолет направлялся из аэропорта имени Имама Хомейни в Киев.
Есть несколько версий произошедшего: падение могло произойти из-за технической неисправности после взлета из иранского аэропорта имама Хомейни. Но, по информации иорданского издания Al-hadath, самолет мог быть случайно сбит иранской ракетой.
Все детали узнавайте на сайте "Сегодня" – В Иране разбился украинский пассажирский самолет: все подробности, фото и видео.
Все подробности в спецтеме Крушение украинского самолета Boeing-737 в Иране
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк