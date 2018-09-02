Ликвидация Захарченко: названо имя второго уничтоженного взрывом боевика
Сначала Владислав Доценко был разведчиком, потом пошел на "повышение"
История с ликвидацией Александра Захарченко продолжает обрастать новыми подробностями. Как выяснилось, погибшим вместе с главарем т.н. "ДНР" оказался его личный телохранитель – 44 летний житель Донецка Вячеслав Доценко (позывной "Славян").
Об этом сообщает офицер ВСУ Анатолий Штефан ("Штирлиц") на своей странице в Facebook.
Как сообщает Центр исследования признаков преступлений против национальной безопасности Украины, мира, безопасности человечества и международного правопорядка "Миротворец", Доценко состоял в НВФ "Оплот", а по состоянию на август 2016 года – служил в "5-й омсбр ДНР" на должности старшего разведчика в звании рядового.
Судя по его активности в соцсетях, за час до взрыва в ресторане "Сепар", которым был убит Захарченко, Доценко заходил на свою страничку Вконтакте.
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Напомним, 31 августа, главарь "ДНР" Александр Захарченко погиб в результате взрыва в Донецке. Взрыв произошел в ресторане "Сепар". Погибли два человека – еще 12 получили ранения различной тяжести. В их числе оказались самозваный "министр доходов и сборов ДНР" Александр Тимофеев ("Ташкент") и руководитель молодежного крыла организации "Оплот Донбасса" Наталья Волкова.
Позже появились подробности об убийстве Захарченко. "Заместитель командующего оперативным командованием "ДНР" Эдуард Басурин сообщил, где находилось взрывное устройство, в результате которого погиб Захарченко.
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