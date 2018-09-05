Ликвидация Захарченко: полицаи "ДНР" объявили в розыск двух пенсионеров
На сайте "министерства внутренних дел ДНР" опубликовали фотографии подозреваемых в причастности к убийству главаря боевиков
Незаконное "министерство внутренних дел ДНР" опубликовало на своем сайте фотографии подозреваемых в причастности к убийству главаря "республики" Александра Захарченко.
Подозреваемые находились в ресторане "Сепар", где 31 августа произошел взрыв, в результате которого и погиб Захарченко.
Полицейские просят всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении указанных на снимках людей либо о произошедшем, сообщить об этом "правоохранительным органам ДНР".
Судя по опубликованным стоп-кадрам, сделанным с камеры видеонаблюдения, подозреваемые – двое мужчин преклонного возраста, о чем свидетельствуют седые волосы и бороды.
Напомним, что ранее наблюдатели ОБСЕ сообщили, что тело погибшего Александра Захарченко им не показывали.
Кроме того, как стало известно, в день убийства на подконтрольном боевикам пункте пропуска заметили странное присутствие российского спецназа, а также выезжающие в РФ автомобили представительского класса со стороны Донецка без досмотра.
В то же время в СБУ уверены, что главарь самопровозглашенной "ДНР" был убит либо в результате криминальных разборок в среде боевиков, либо ликвидирован российскими спецслужбами
Вы сейчас просматриваете новость "Ликвидация Захарченко: полицаи "ДНР" объявили в розыск двух пенсионеров". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"