"Луцкий террорист" прекратил двухнедельную голодовку

Кривош протестовал против условий содержания в СИЗО

Максим Кривош, который захватил автобус в центре Луцка, прекратил голодовку в СИЗО.

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Как сообщают "Волынские новости", 14 августа Кривош впервые за две недели начал есть. Голодовку он объявил еще 30 июля – жаловался на условия содержания в изоляторе. Говорил, что его еще не судили, а обращаются уже как с осужденным.

Адвокат Кривоша утверждал, что к задержанному применяют наручники и не дают сменную одежду.

В прокуратуре отметили, что Кривош во время голодания был под наблюдением медиков.

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Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что следователи по делу о захвате заложников в Луцке назначили десятки экспертиз.

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Напомним, что Максим Кривош взят под стражу на два месяца без возможности внесения залога.

Также напомним, мужчина захватил в Луцке рейсовый автобус сообщением "Красниловка – Берестечко" с пассажирами и удерживал их в течение дня, выдвигая требования к президенту Владимиру Зеленскому и другим чиновникам.

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