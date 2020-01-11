МАУ о признании вины Ираном: Мы не могли стать причиной жуткой авиакастрофы

Для компании была важна поддержка думающих людей, говорит Евгений Дыхне

/ Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Руководство компании "Международные авиалинии Украины", чей авиалайнер был сбит 8 января в Иране, не сомневалось в профессионализме экипажа воздушного судна. Об этом директор МАУ Евгений Дыхне заявил на своей странице в Facebook.

"Мы ни на одну секунду не сомневались в том, что наш экипаж и наш самолёт не могли стать причиной этой жуткой, ужасной авиакастрофы.

Спасибо всем думающим и анализирующим, кто с нами это разделял и разделяет. Для нас это очень важно.

Это были наши лучшие ребята и девушки. Лучшие.

Реклама

Мы скорбим, и с нами скорбит без преувеличения весь мир. 167 загубленных человеческих жизней. 9 членов нашего экипажа", – говорится в сообщении.

Напомним, в субботу, 11 января, утром президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Тегеран обязан официально извиниться, привлечь виновных к ответственности и вернуть тела погибших.

Также сообщалось, что министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что причиной авиакатастрофы самолета МАУ под Тегераном стала ошибка, допущенная в период кризиса иранскими военными.

А президент Исламской республики Хасан Роухани заявил, что Иран глубоко сожалеет о допущенной ошибке и пообещал привлечь к ответственности виновных в уничтожении украинского Boeing.

Сайт "Сегодня" внимательно следит за всеми событиями вокруг трагедии в Тегеране. Более детально об этом читайте в специальной хронике: "Крушение самолета МАУ в Иране: признание Тегерана и подробности расследования (фото, видео)".

Все подробности в спецтеме Крушение украинского самолета Boeing-737 в Иране

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама