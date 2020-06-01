Как столичный мост Метро спасали от теракта: все подробности

Новости понедельника, 1 июня, больше напоминали сюжет какого-то голливудского боевика, а не обычные сводки первого дня рабочей недели. Между тем, вот уже второй раз за последний год неизвестный мужчина, в руках которого был предмет, похожий на пульт, соединенный проводами с пакетом, пригрозил взорвать мост Метро. Подробности этого дикого происшествия читайте в специальном материале сайта "Сегодня".

Бомба оказалась муляжом

Как сообщила столичная полиция, в 13:41 к ним позвонил неизвестный с угрозой взорвать мост Метро. На место происшествия срочно выехали следственно-оперативные группы Главного и районного управлений, взрывотехники, кинологи и представители других профильных служб под руководством главы столичной полиции Андрея Крищенко.

"На линию 102 поступило сообщение от неизвестного мужчины о том, что мост Метро заминирован. Сейчас на место выехала следственно-оперативная группа и профильные службы. Информация проверяется", – рассказывали нам в полиции Киева.

В столичном метрополитене "Сегодня" сообщили, что движение поездов метро по красной ветке было частично остановлено.

"Движение поездов на мосту Метро остановлено. Поезда курсируют на красной ветке метро от "Академгородка" до "Арсенальной", а также от станции метро "Лесная" к станции "Дарница". На участке метрополитена от "Арсенальной" до "Дарницы" движение перекрыто. На мосту Метро работают правоохранители. Мы ждем от них информацию, когда сможем восстановить работу на этом участке", – сообщили сайту "Сегодня" в Киевском метрополитене.

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Первые кадры с места событий были опубликованы в паблике "Киев Оперативный". На них видны полицейские машины и люди на платформе станции метро "Днепр". Отметим, что поезда метро на этом видео стоят.

В результате мост Метро оказался перекрыт в обоих направлениях. При этом у моста тут же начали собираться огромные пробки. Согласно данным сервиса Google Maps, Набережное шоссе во время инцидента практически остановилось.

В 15:16 с минером начали переговоры, рассказали сайту "Сегодня" в Национальной полиции.

"Пока нам неизвестны требования мужчины. С ним ведут переговоры психологи и руководство полиции. На данный момент все находятся на мосту. К проведению спецоперации привлечены катера водной полиции. Также задействованы дроны", – сообщили нам в полиции.

Также в Сети появилось фото неизвестного.

Реклама Фото: Нацполиция, МВД, dtp.kiev.ua

В 15:26 на столичных Telegram-каналах появилась информация о том, что на мосту Метро были слышны, предположительно, взрывы или стрельба. Как оказалось, как раз в это время происходило задержание "минера" – позднее в патрульной полиции Киева подтвердили, что он был задержан около 15:20.

"Мужчину, который сообщил, что имеет взрывчатку и угрожает взорвать мост Метро, задержали", – говорится в сообщении полиции.

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Также в Сети появилось видео, как мужчину ведут бойцы спецназа после задержания.

Видео: Киев Сейчас

У минера не нашли никакой бомбы, а был только муляж – земля, провода и баллон. Об этом сообщил глава столичной полиции Андрей Крищенко журналистам.

Чтобы задержать подозреваемого, копы использовали служебную собаку. На месте события было около 300 правоохранителей, им помогали порядка сотни нацгвардейцев, 2 речных катера, 10 патрульных машин и бронетехника.

Во всем виноват карантин

Сам задержанный, по словам полиции, был в возбужденном состоянии. Он – житель Киевской области, на его счету два админнарушения, но ничего серьезного.

"Мужчина 1988 года рождения. Состоял ли он на учете в психлечебнице, мы как раз уточняем. Пока такой информации у нас нет. Он держал в руках муляж, который при первичном обследовании взрывотехников оказался безопасным предметом. Хотя там и было намотано много проводов и баллон. Для задержания мужчины использовалась служебная собака. В момент, когда во время переговоров мужчина отвлекся, служебная собака бросилась на мужчину, и боец КОРда его задержал", – рассказали сайту "Сегодня" в полиции.

Перед задержанием проводились переговоры с психологом, рассказал глава Нацполиции. Крищенко отметил, что визуально задержанный не был в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, но был в возбужденном состоянии. Медики взяли пробы, чтобы установить, был ли он пьян или под воздействием наркотиков. Известно, что у него мать в больнице, есть семейные неурядицы с родственниками, ему негде жить.

По факту минирования моста Метро открыто уголовное производство по статье "Ложное сообщение о минировании". Об этом заявил глава Киевской полиции Андрей Крищенко.

Отметим, что уже в 16:09 метро заработало в обычном режиме.

Сегодняшнее минирование моста Метро в Киеве является примером негативного воздействия карантина на психику украинцев. Такое мнение высказал в эфире канала "Украина 24" политолог Владимир Фесенко, комментируя действия злоумышленника.

"Есть примета, что высокосный год всегда сложный и проблемный. Не всегда это подтверждалось, но в этом году по полной программе... В таких инцидентах, как сейчас, надо делать поправку на то, что сейчас люди выходят из карантина, и карантин просто так психологически не проходит. Возбуждение и психологическое напряжение накапливалось, и оно в разных асоциальных формах иногда может выходить", – заявил эксперт.

Фесенко для сравнения привел пример США, где сейчас сложилась напряженная протестная ситуация.

Напомним, что это уже не первый инцидент. 18 сентября 2019-го бывший военный Александр Белько совершил ложное сообщение о подготовке взрыва на столичном мосту Метро. Согласно результатам судебно-психиатрической экспертизы, мужчина на момент совершения уголовного преступления по своему психическому состоянию не мог осознавать свои действия и руководить ими.

В тот день мужчина, находясь на мосту, грозился его взорвать, из-за чего проезд перекрыли и остановили движение поездов. Также он подстрелил полицейский дрон. Правоохранители провели спецоперацию и обезвредили "минера".

Все подробности в спецтеме Минирование моста Метро

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