Москалькова рассказала о контактах с Денисовой по арестованным крымским татарам

Москалькова и Денисова (справа). Скриншот

Российский омбудсмен Татьяна Москалькова сообщила, что получила порядка 10 обращений от уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Людмилы Денисовой относительно содержания под стражей в России крымских татар.

"Ко мне от Людмилы Денисовой поступило порядка десятка обращений по конкретным гражданам, которых она называет крымскими татарами по гуманитарным вопросам, связанным с порядком содержания их под стражей, оказания им медицинской помощи. Мы действительно обменялись списками в отношении граждан, которые нуждаются в нашей гуманитарной поддержке. Что, собственно говоря, я стараюсь максимально выдерживать", – сообщила Москалькова.

На вопрос о количестве человек в списках со стороны России и Украины она ответила, что этот список постоянно меняется по своему количеству, составу.

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"Часть граждан по взаимному обмену уже выбыли из этого списка. Я не готова сегодня назвать ни со стороны Украины, ни с России полного списка, который находится в поле моего гуманитарного контроля", – отметила она.

Ранее в Москве предлагали Киеву заключить соглашение для дальнейшего обмена пленными. В офисе российского омбудсмена считают, что Украина и РФ могла бы заключить соглашение, которое позволило бы на паритетных началах прекращать в отношении граждан обеих стран уголовное преследование. Уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что не получала от российской коллеги Татьяны Москальковой официального предложения по такому соглашению.

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Напомним, что ранее украинский омбудсмен Людмила Денисова рассказывала, что уже ведутся переговоры относительно последующих освобождений захваченных Россией украинцев, которые находятся на российской территории и во временно оккупированном Крыму. Кроме того, она рассказала, сколько еще украинцев в списках на освобождение.

Напомним, 7 сентября между Украиной и Россией состоялся долгожданный обмен удерживаемыми лицами. В аэропорт "Борисполь" из Москвы прилетели 35 украинцев – военнопленные моряки и политзаключенные. Самолеты с россиянами и украинцами практически одновременно приземлились в аэропортах "Внуково" (Москва) и "Борисполь". Встречать украинских узников Кремля пришли президент Украины Владимир Зеленский, глава Офиса президента Андрей Богдан, генеральный прокурор Руслан Рябошапка, глава МВД Арсен Аваков. Однако на первый план вышли именно родственники освобожденных. Глава государства первым встречал их у трапа самолета. Подробнее смотрите в сюжете:

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