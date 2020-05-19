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Можно 14 дней просидеть в обсервации: почему сейчас лучше не лететь в Испанию

19 мая, 05:17

Кристина Зеленюк , Сергей Мартынец

В Испании все еще действует чрезвычайное положение, а границу для Украины откроют еще не скоро

На первую половину лета украинцам не стоит планировать туристические поездки в Испанию, поскольку там еще действует чрезвычайное положение, которое будет продлено до конца июня. Более того, испанцы даже ввели режим обсервации для иностранцев. Об этом рассказал в интервью сайту "Сегодня" посол Украины в Испании Анатолий Щерба.

Недавно Еврокомиссия представила рекомендации по поэтапному открытию границ в ЕС. По словам украинского посла, там не предусмотрена 14 дневная обсервация в странах ЕС.

"Также велись дискуссии, что принятое в Испании решение ставит в неравные возможности ту же туристическую отрасль страны, так как вряд ли вы найдете туриста, который едет отдохнуть на месяц, половину из которого он проведет где-то в обсервации. Но в целом это ничего не меняет, потому что, как я уже сказал, въезд в страну иностранных туристов в рамках режима чрезвычайного положения не предусмотрен", – сказал Щерба.

Дипломат также отметил, что Евросоюз, в том числе и сама Испания, будут открывать свои границы внутри ЕС, и только потом уже для других стран.

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Он отметил, что, например, на Канарских островах (Испания) высокий сезон начинается аж в октябре и туда еще можно планировать поездку, а вот на материковую Испанию в ближайшее время не стоит, поскольку до 24 мая действует чрезвычайное положение, и его продлят как минимум до конца июня.

"Уже были случаи, когда граждане из Украины прилетали самолетом, который осуществлял рейс, основной целью которого было возвращение украинских граждан из Испании, в частности из Барселоны, в Украину. Эти граждане, прилетевшие в Барселону, были вынуждены этим же самолетом возвращаться обратно в Украину только потому, что цель их путешествия не вписывалась в те ограничения, которые были установлены в рамках чрезвычайного положения. Вот вам простой пример: слетал туда-обратно, не выйдя даже в аэропорту в Duty Free. Поэтому я не могу рекомендовать или не рекомендовать покупать билеты. Но реальная ситуация такова", – сказал Щерба.

Посол добавил, что, согласно разработанному Мининфраструктуры плану по восстановлению транспортной отрасли, международные авиационные перевозки отнесены фактически к последнему этапу выхода из карантина. То есть международное авиасообщение откроется в последнюю очередь, и то со странами, которые откроют свои границы для Украины.

Читайте полный текст интервью с послом Украины Анатолием Щербой: "Въехать в Испанию с целью отдыха невозможно".

Как сообщали новости "Сегодня", недавно мы брали интервью у посла Украины в Италии Евгения Перелыгина. Италия одна из лидеров по зараженным и погибшим от коронавируса. Украинский дипломат рассказывал, можно ли планировать летний отдых в ЕС.

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Испания посол Анатолий Щерба

Источник: Сегодня

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