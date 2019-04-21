На избирательных участках сегодня умерли два человека – полиция

Глава Национальной полиции рассказал о двух смертях избирателей во время выборов

Фото из открытых источников.

Правоохранители зафиксировали две смерти на территории и вблизи избирательных участков во время голосования во втором туре выборов Президента Украины. Об этом заявил Глава Национальной полиции Украины Сергей Князев во время брифинга по обеспечению общественного порядка во время выборов президента Украины.

"К сожалению, констатируем две смерти граждан на избирательных участках", – сказал Князев.

По его словам, одна женщина в Волновахе Донецкой области не дошла до избирательного участка несколько метров – врачи не смогли ее спасти.

"И в Тернопольской области также умер избиратель – местный житель", – добавил он.

Как сообщалось, по данным экзит-полов по состоянию на 18:00, Зеленский набрал 73,2% голосов избирателей, а Порошенко - 25,3%.





Напомним, в первом туре выборов президента Украины явка избирателей составила 63,52% по данным со всех 199 избирательных округов по стране. По результатам первого голосования в избирательной гонке первое место занял Владимир Зеленский с результатом 30,24% (5 713 825 голосов). Действующий президент Петр Порошенко набрал 15,95% (3 014 538 голосов). Третье место заняла Юлия Тимошенко с результатом 13,40% (2 532 230 голосов).

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