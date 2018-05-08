На войне как на войне: блогер подробно рассказал, как проходят учения НАТО

Учения НАТО во многом похожи на военные маневры в других странах мира, однако при рассмотрении отдельных деталей становится понятна разница в подходе к подготовке военных. Как написал в своем Facebook блогер Алексей Бобовников, "задумка учений примерно такая же как у нас – на нас напали, мы отбились, перешли в контрнаступление, они перешли в оборону, мы их разбили".

"Хорош этот план тем, что есть возможность в ходе одних учений отработать как атаку, так и оборону, потому тут колеса не придумать и глобально все похоже. Разница начинается, когда смотришь на картинку в некотором приближении", – объяснил он.

В частности, одним из различий является то, что маневры "проводят не с мишенями, а против людей – не табуна чуваков в шлепанцах, а против учебного (тренировочного) подразделения которое в течении ротации только тем и занимается что играет Opposite Force (OPFOR), то есть противника, для каждого нового прибывающего в учебку (полигон) подразделения. Потому в итоге эти самые ребята из OPFOR знают полигон, как свои пять пальцев, хорошо натренированы (так как тренируются постоянно) и представляют собой на учениях далеко не мишени, и не мальчиков для битья".





















"Потому, то что украинскую сборную десантников и танкистов (Тактическую ротную группу в составе бойцов 79-й десантно-штурмовой бригады и танкового взвода 14-й отдельной механизированной бригады – Ред.) включили в батальон OPFOR – это во многом свидетельство признания высокого боевого потенциала нашего подразделения".

Кроме того, у представителей OPFOR есть ряд серьезных трудностей – они, "как правило играют меньшим числом (в нашем случае – 1 к 5), и сильно ограничены в возможностях. Так, например, у нас авиации и артиллерии не было совсем, тогда как у противника – было и то, и то. В качестве беспилотника у разведки OPFOR был обычный коммерческий Dji Phantom, в то время как у противника – полноценные военные дроны. И так дальше. Потому в основном OPFOR ведут больше партизанские действия, стараясь доставить максимум неприятностей".

Еще одним отличием является то, что "так как с обеих сторон люди, то, хоть и есть "план учений" и так далее, при необходимости это все может корректироваться, гибко подстраиваясь под обстановку".

"Задачи пройти строго по алгоритму не стоит совсем. Задача тут не победа и куча отчетов – а чему-то научиться. Ради этого и приглашают иностранные подразделения – во-первых, конечно, отработать взаимодействие с теми, с кем связаны блоком НАТО, а во-вторых и основных – посмотреть, как они там себя чувствуют, и чему-то научиться", – признался Бобовников.

Третьим отличием стало то, что "учения проводятся максимально близко к реальности за счет использования лазерной системы имитации боя MILES". "Не стоит думать, что MILES – это типа как страйкбол, или лазертаг. Все куда сложнее и реалистичнее".

"Попробую пояснить. Система состоит из передатчика, приемника, и системы контроля поля боя. Приемники размещаются на теле участников учений или технике, передатчики – на оружии. Когда кто-то стреляет по вам, то приемник определяет из КАКОГО ОРУЖИЯ велся огонь, и под каким углом\с какой дальности. В зависимости от этого она выдает результат: ранен, убит, враг мазила", – объяснил автор.

По его словам, "передатчик передает данные о типе оружия, которое имитирует. Таким образом не получится из автомата подбить танк, например. А из крупнокалиберного пулемета подбить вертолет – это пожалуйста. И так далее. Стрельба ведется как правило холостыми боеприпасами, что обеспечивает аудиовизуальные эффекты настоящего сражения".

"При имитировании работы артиллерии уже нужны наблюдатели, они же судьи на местах. Другими словами – военнослужащие из самого учебного центра. Когда подается заявка на нанесение артиллерийского удара, они кидают в указаный район имитационный заряд (а-ля взрывпакет, или учебную гранату) который имитирует разрыв снаряда. В некотором радиусе от него все, кто не успел укрыться, "погибают" – судьи их "убивают" из судейского "синего пистолета" (эдакого пульта управления MILES)", – добавил блогер.

Кроме того, система глобального контроля позволяет в режиме онлайн отследить перемещение сил обеих сторон, и также используется для имитации работы минных полей. Сторона, которая минирует тот или иной участок, считывает координаты краев минного заграждения с помощью GPS-треккера, и передает их командованию. Они их вносят в систему, и когда кто-то пересекает "заминированный" участок, не предупредив, что он его обнаружил и занялся разминированием (если есть в наличии саперы, естественно), система его "убивает".

"Конечно помимо "смерти" участников можно и "оживить". В зависимости от типа учений это может быть по-разному и позволяет имитировать различные ситуации – от штурма дома где бой может продолжаться всего несколько минут, после чего стороны будут воскрешены и снова будут отрабатывать тоже самое задание, до крупных операций где погибшие воскрешают только на утро и входят в бой извне игровой зоны под видом подкрепления, и так далее. Это позволяет моделировать самые разнообразные сценарии используя даже незначительное количество людей и техники", – подчеркнул автор.

Отдельно Бобовников добавил, что "самое приятное в этом всем – так это то что полигон для учений с системой MILES вовсе не обязан быть огромным, потому что нет необходимости учитывать, куда и сколько пролетит снаряд, выпущенный в горячке боя, и не заденет ли он гражданское население. Потому что ничего не летает. Шумит, да. Бахает, да. Но и все".

Сообщил он и о недостатках этой системы: "В первую очередь, связанные с самим принципом лазерного "поражения" цели. Замаскированная листвой техника вполне может стать "неуязвимой" из-за того, что прикрыты приемники, а в дыму луч лазера и сам по себе сильно рассеивается, и потому стрелять куда-то туда наугад практически бесполезно. Потому для решения всех спорных вопросов на местах всегда присутствуют судьи-наблюдатели из персонала учебного центра".

"То, что в рамках одних учений люди "оживают", иногда провоцирует на вещи, которые в реальном бою вряд ли сделали бы. Например, "вы очень далеко, потому помрите там, и оживайте на базе. А завтра утром объединенными силами пойдем", – описал Бобовников свои впечатления.

Отдельно он добавил, что ему очень понравилось то, что к учениям привлекают гражданское население. "Да-да, вот такой вот военный полигон, учения, ты такой крутой на БТР летишь, ощущая, как в лицо дышит ветер приключений, а тут из-за угла выруливает старый тарантас с бабулей за рулем и кулечком из супермаркета на соседней седухе. В пору и обалдеть с непривычки, пока не увидишь на бабуле одетую разгрузку системы MILES. То есть ее тоже могут "убить" в ходе учений, и все это будет учтено при разборе полетов".

"Для пущей реалистичности на территории полигона возведено несколько имитационных городков с кафешками, магазинами, домами. Везде, естественно, понатыкано видеокамер. И в течении учений там реально живут люди. Им привозят сухпаи и платят неплохую зарплату (нам говорили, что порядка 100долларов в день) за то, что они будут имитировать жизнь города – полицейский наденет форму и будет патрулировать город, кто-то поедет в соседний городок к знакомому, кто-то пойдет грибы собирать и так далее. Причем люди в городке входят в роль, и могут изображать и народные волнения, и больных, и все на свете. У всех своя легенда – настоящая полевая ролевка, в общем)) И все в MILES. Совершенно потрясающе, и добавляет +3 к реалистичности происходящего", – восхитился автор.

Еще одним, пятым отличием, блогер назвал фактически полную свободу действий противоборствующих сторон: "На войне как на войне. Разрешено практически все. Захватил чужую технику? Используй. Пленного? Отлично. Карту противника? Вообще супер. Чем более нестандартно ты действуешь – тем лучше для всех: ты отработаешь, они увидят, что и так можно было".

Напомним, ранее мы писали о дерзком рейде украинских военных, который они провели в рамках защиты своей позиции и выполняя поставленную в ходе учений задачу.