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Нацполиция опубликовала жуткую статистику по ДТП

24 июля, 05:38

За полгода в ДТП погибли 475 человек

Фото: 0564.ua

В течение первого полугодия 2019 году в Украине произошло почти 4 тысяч дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов. Об этом сообщила пресс-служба Департамента патрульной полиции Нацполиции Украины.

Согласно данным правоохранителей, с начала текущего года по состоянию на конец июня в Украине было зарегистрировано 3976 ДТП с участием пешеходов, из них 3619 ДТП – с пострадавшими, в которых погибли 475 человек и травмированы 3406 человек.

При этом в пресс-службе сообщили, что за этот период было составлено 90432 административных материалов за нарушение Правил дорожного движения пешеходами. 

Напомним, недавно в Ивано-Франсковской области столкнулись две легковушки. Жертвами жуткой аварии стали двое детей.


Кроме того, недавно в Черновицкой области не разминулись два микроавтобуса. В результате ДТП десять человек получили травмы.

Ранее сообщалось, что за шесть месяцев 2019 года в Украине произошло 73 145 дорожно-транспортных происшествий. В результате аварий погиб 1331 человек. В частности, общее количество ДТП выросло на 8,2% (за шесть месяцев 2018 года было зафиксировано 68 7776 аварий).

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Тег авария, ДТП, погибшие, пострадавшие

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УНН

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