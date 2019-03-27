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Насыщенное заседание Кабмина, отчеты МВД и МИД по выборам и военные России в Венесуэле: главные темы дня

Сегодня, 11:30

В течение среды, 27 марта, определились главные темы, которые получат свое развитие и освещение в СМИ

Насыщенное заседание Кабмина, отчеты МВД и МИД по выборам и военные России в Венесуэле: главные темы дня Украина В течение среды, 27 марта, определились главные темы, которые получат свое развитие и освещение в СМИ

"Сегодня" подобрали важные темы среды, 27 марта, к которым будет приковано внимание украинской и мировой прессы. Эти темы станут одними из главных в информпространстве.

Заседание Кабмина. На повестке дня ряд постановлений и законопроектов по бюджету, банковской деятельности, медицине, образованию и восстановлению мира на Донбассе.

МВД отчитается об усиленной работе накануне выборов и о реагировании на нарушения, а МИД – о подготовке к избирательному процессу на заграничных избирательных участках.

В Минске пройдет последняя перед предстоящими президентскими выборами встреча Контактной группы по урегулированию на Донбассе.

Парламент Британии проведет очередное заседание по Brexit. Тереза Мэй готова заявить об отставке в случае одобрения Палатой общин соглашения об условиях выхода Соединенного Королевства из ЕС.

Развивается скандал с присутствием российских военных в Венесуэле. США заявили, что туда прибыл спецназ РФ и киберспециалисты. Гуайдо заявил о нарушении Конституции и призвал мир повлиять на ситуацию.

О том, какими были итоги вторника, 26 марта, читайте на сайте "Сегодня" и смотрите на видео ниже.

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Тег США, ЕС, заседание кабмина, Мэй, Brexit

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