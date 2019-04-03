НАТО даст ответ на вызовы России, а Европа возьмет под контроль "Северный поток – 2": темы дня

В Вашингтоне собираются дипломаты стран членов Альянса, а Европарламент утвердит проект поправок в Газовую директиву ЕС

НАТО даст ответ на вызовы России, а Европа возьмет под контроль "Северный поток – 2": темы дня 2019-04-03T11:02:00+03:00 Украина В Вашингтоне собираются дипломаты стран членов Альянса, а Европарламент утвердит проект поправок в Газовую директиву ЕС

Сайт "Сегодня" обратил внимание на внутриукраинские и мировые резонансные темы, за которыми будет следить в течение дня, 3 апреля

Под председательством премьер-министра Украины Владимира Гройсмана состоится заседание правительства.

В Шевченковском районном суде Киева состоится судебное заседание по делу полковника ВСУ Ивана Безъязыкова .

В Дарницком райсуде Киева состоится заседание по делу против Юрия Крысина по обвинению в противодействии участникам Евромайдана и пытках.

Европарламент утвердит на пленарной сессии в Брюсселе проект поправок в Газовую директиву ЕС. Они позволят расширить возможности Еврокомиссии по контролю морских газопроводов, в частности, "Северного потока — 2".

В Вашингтоне начинается совещание глав внешнеполитических ведомств стран — членов НАТО, на котором будет принят пакет мер в связи с ситуацией в Черном море . Он станет частью усилий Альянса, чтобы ответить на вызовы в регионе не только из-за инцидента в Керченском проливе, но и потому, что Россия представляет угрозу для НАТО на восточном фланге.

Напомним, Госстат считает, что украинцы стали богаче, квартиры в Киеве дорожают . В тоже время Украине до конца 2019 года необходимо выплатить 120 млрд грн по внешним долгам.

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