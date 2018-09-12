Названа самая уязвимая часть проблемного Крымского моста

На сегодняшний день Крымский мост, действительно, подвержен ряду разрушительных природных факторов, из-за чего конструкции объекта или его отдельные участки могут не выдержать нагрузок и развалиться.

Об этом в комментарии сайту "Сегодня" рассказал бывший заместитель министра чрезвычайных ситуаций Украины Василий Кваша.

"Крымский мост я бы охарактеризовал как рискованный объект, за которым нужно пристально наблюдать, как он себя поведет и насколько надежно будет работать. 100-процентных гарантий, что он будет функционировать без проблем, никто не даст. Всегда будет существовать вероятность того, что этот мост будет разрушен вследствие того, что он находится в такой критичной зоне, которая подвержена природным катаклизмам – очень сильные штормы, которые начинаются в той местности с ноября месяца и продолжаются практически до лета. Штормы нередко проходят очень агрессивные. Как конструкции этого моста будут выдерживать природные нагрузки, будем видеть. Надо за ним наблюдать и обследовать", – сказал он.

По словам Кваши, тот, кто строил этот мост, может и не давал стопроцентной гарантии, что объект данный объект инфраструктуры простоит 25-100 лет.

"Я бы к таким "гарантиям" относился крайне осторожно, потому что не уверен, что этот мост способен выдержать природные стихии. Знаю, что ранее было много намерений построить там мост, но не все конструкторы, которые отвечают за строительство, обследование гидрологии и грунта, куда нужно было забивать сваи, давали однозначное "добро". Например, есть определенная вероятность, что там могут быть и подземные проблемы с оползневыми явлениями: может быть движение грунтов на определенной глубине", – объяснил Кваша.

Экс-замминистра также добавил, что есть определенные проблемы с основой грунта, в который забивали сваи при строительстве "путинского моста".

"При этом считаю, что наиболее уязвима – центральная часть моста, она будет наиболее подвержена всевозможным испытаниям на прочность, стойкость, выносливость. Именно центральная часть 19-километрового моста будет больше всего подвержена природным катаклизмам", – резюмировал он.

Напомним, ранее в комментарии сайту "Сегодня" директор аналитико-исследовательского центра "Институт города" Александр Сергиенко отнес Крымский мост к группе риска, признавая существование ряда проблем с этим инфраструктурным проектом Кремля.

Как сообщалось, 8 сентября штормом в акватории Керченского пролива был сорван с якоря плавкран, который находился на якорной стоянке. Экипаж пытался взять судно под контроль, чтобы избежать аварии, но штормовой ветер прибил средство Крымскому мосту на участке между островом Коса Тузла и фарватером. В результате плавкран врезался в опору 227 автодорожной части моста.

Напомним, опасения по поводу того, что Керченский мост, торжественно открытый лично президентом Путиным, обрушится, не "отстояв" свой положенный срок, есть у российских ученых.

Также мы писали, что Украина оспорила незаконное строительство моста в суде. В Верховной Раде при этом сообщили, что Международный суд к концу 2018 года возьмется за Керченский мост. Также Европейский Союз расширил санкционный список, связанный с аннексией Крыма Россией, а также строительством моста через Керченский пролив.