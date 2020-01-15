Данилов заявил, что российские компании – производители ЗРК могут быть причастны к крушению украинского самолета

Ни для кого не секрет, что российские системы ПВО работают некорректно, заявил секретарь СНБО

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Сбитие самолета Boeing компании МАУ показало всему миру, что с российской противоракетной обороной существуют серьезные проблемы из-за того, что она работает не совсем корректно. Такое мнение высказал секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью "Цензор.НЕТ".

"Управление российскими ракетными комплексами крайне несовершенно. Мы видим, что российская ПВО работает не совсем корректно. Покупатели систем ПВО российского производства должны обратить на это внимание. 17 сентября 2018 проданные Сирии системы ПВО сбили российский самолет Ил-20. Сейчас снова видим несовершенство российских ЗРК, которое провоцирует тяжелые последствия. Поэтому не исключено, что российские компании-производители зенитно-ракетных комплексов могут быть также причастны к трагедии", – заявил Данилов.

Также он еще раз подчеркнул, что ни Украина, ни наши западные партнеры пока не видят, что Иран сбил украинский самолет сознательно. И рассказал об экзотических версиях крушения, которые рассматривались в СНБО до того, как стало достоверно известно о попадании в самолет иранских ракет:

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"Была даже экзотическая версия — что кто-то пытался помешать эвакуации в самолете сотрудников резидентуры США в Тегеране, которых могли вывозить по сценарию известной операции "Арго". Второй вариант – помешать выезду ученых, причастных к ядерной или ракетной программе. Мы пытались отработать все основные версии. Но с самого начала приоритетной считали ракетный удар", – рассказал Данилов.

Напомним, Boeing-737-800 авиакомпании "Международные авиалинии Украины", который вылетел из Тегерана в Киев, был сбит буквально сразу после вылета 8 января. На борту находились 176 человек. Все они погибли, включая 11 граждан Украины. Большинство погибших в авиакатастрофе – граждане Канады и Ирана.

Как Иран признал свою вину и с остальными подробностями расследования трагедии вы можете ознакомиться в специальной хронике: "Все версии крушения самолета МАУ в Иране: признание Тегерана и подробности расследования" на сайте "Сегодня".

А тем временем в Иране начались первые аресты виновных в крушении самолета:

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