Пристайко рассказал о последних словах экипажа сбитого украинского самолета

Судя по записям диспетчеров вышки управления, на борту Boeing-737-800 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" до катастрофы была штатная ситуация. Такой вывод можно сделать из последних слов пилотов лайнера, заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко.

"На данный момент у нас есть доступ к записям (диспетчеров – ред.) с вышки управления, поддерживавшей связь с нашим экипажем до того, как что-то случилось с самолетом. Последний из записанных разговоров был мирным", – рассказал министр в интервью канадской телевизионной сети CTV.

По его словам, пилоты сообщали, что на борту все было в порядке. Аналогичное заявление Пристайко сделал вечером 10 января на брифинге в Киеве.

"У нас есть точная отметка времени, когда была последняя связь наших пилотов с диспетчерами иранской вышки управления… До момента последнего завершения переговоров во время полета ситуация была штатная, о чем пилот сообщил вышке", – заявил он на брифинге.

Отметим, что оба заявления были сделаны до того, как Иран признал, что лайнер был сбит его ракетой.

Ранее мы писали, что министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что причиной авиакатастрофы под Тегераном стала ошибка, допущенная в период кризиса иранскими военными.

Напомним, Boeing-737-800 авиакомпании "Международные авиалинии Украины", который должен был выполнить рейс по маршруту Тегеран – Киев, разбился после вылета из аэропорта Тегерана. На борту находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе – граждане Канады и Ирана.

Сайт "Сегодня" внимательно следит за всеми событиями вокруг трагедии в Тегеране. Более детально об этом читайте в специальной хронике: "Крушение самолета МАУ в Иране: признание Тегерана и подробности расследования (фото, видео)".

Все подробности в спецтеме Крушение украинского самолета Boeing-737 в Иране

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