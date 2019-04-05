Не выдержало сердце: умер отец одного из плененных россиянами украинских моряков
Мать матроса тоже служит в Вооруженных силах Украины
Леонид Драч, отец одного из украинских военнослужащих, которые в ноябре прошлого года попали в плен к россиянам, скончался в Ильинецком районе Винницкой области. Об этом "Думской" сообщили волонтеры, которые контактируют с семьями пленных моряков.
У мужчины не выдержало сердце. Накануне вечером ему стало плохо, отвезли в реанимацию, но спасти не удалось.
Леонид Драч — отец офицера Службы безопасности Украины Андрея Драча, который в момент нападения россиян находился на бронекатере "Никополь".
Андрей — его единственный сын. Пленный военнослужащий окончил институт Военно-морских сил, он один из "верных", которые пели гимн на плацу Академии имени Нахимова в Севастополе весной 2014 года.
Мать матроса тоже служит в Вооруженных силах Украины.
Напомним, украинскому моряку в "Лефортово" передали часть писем от родных. От адвокатов родные моряка узнали, что Владимир живет в холодной камере старого корпуса в "Лефортово".
Ранее специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер потребовал у России немедленно освободить украинских моряков.
Между тем, российская сторона категорически отказывается обсуждать требования Украины по освобождению захваченных в Черном море украинских моряков.
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