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Не выдержало сердце: умер отец одного из плененных россиянами украинских моряков

Сегодня, 20:24

Мать матроса тоже служит в Вооруженных силах Украины

Фото: AFP
Не выдержало сердце: умер отец одного из плененных россиянами украинских моряков //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/78e/f9b/5ca78ef9bd337.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/78e/f9b/5ca78ef9bd337.jpg Украина Мать матроса тоже служит в Вооруженных силах Украины

Леонид Драч, отец одного из украинских военнослужащих, которые в ноябре прошлого года попали в плен к россиянам, скончался в Ильинецком районе Винницкой области. Об этом "Думской" сообщили волонтеры, которые контактируют с семьями пленных моряков.

У мужчины не выдержало сердце. Накануне вечером ему стало плохо, отвезли в реанимацию, но спасти не удалось.

Леонид Драч — отец офицера Службы безопасности Украины Андрея Драча, который в момент нападения россиян находился на бронекатере "Никополь".

Андрей — его единственный сын. Пленный военнослужащий окончил институт Военно-морских сил, он один из "верных", которые пели гимн на плацу Академии имени Нахимова в Севастополе весной 2014 года.

Мать матроса тоже служит в Вооруженных силах Украины.

Напомним, украинскому моряку в "Лефортово" передали часть писем от родных. От адвокатов родные моряка узнали, что Владимир живет в холодной камере старого корпуса в "Лефортово".


Ранее специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер потребовал у России немедленно освободить украинских моряков.

Между тем, российская сторона категорически отказывается обсуждать требования Украины по освобождению захваченных в Черном море украинских моряков.

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Тег моряки, Никополь, пленные украинские военные , пленный, пленные моряки

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