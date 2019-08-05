Из-за дождей, гроз и порывов ветра обесточены 83 населенных пункта в четырех областях

Непогода натворила беды в Украине: появились фото последствий https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0%20%D0%B2%20%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B5 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0%20%D0%B2%20%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B5 2019-08-05T11:33:00+03:00 Украина Из-за дождей, гроз и порывов ветра обесточены 83 населенных пункта в четырех областях

В Украине бушевали сильные дожди, грозы и порывы ветра. Непогода вчера, 4 августа, натворила много беды в нескольких регионах.

В частности, в Донецкой области непогода обесточила 37 населенных пунктов, а местные спасатели привлекались к ликвидации ее последствий 19 раз.

Больше всего вреда грозы, сопровождающиеся сильными ливнями, нанесли Мариуполю, Покровску и Славянску. Сильный ветер валил в этих городах деревья на дороги и крыши домов.

"Спасатели с помощью бензопилы и собственных сил распиливали деревья по частям и убирали их остатки", – рассказали в ГСЧС.

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А Днепропетровскую область из-за перемещения активного циклона с юго-запада накрыли сильные дожди. В области бушевал северо-западного ветер со скоростью 15-20 м / с. Как и в Днепре, как и в области на дороги и дома падали деревья.

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Непогода не обошла и Одесскую область. Сильный ветер валил деревья на дороги и здания, а мощные ливни затапливали улицы и дома. Местным спасателям пришлось 13 раз выезжать для откачки дождевой воды из частных домохозяйств и подвалов.

Ранее мы сообщали, что спасатели Одесской области ликвидировали последствия сильных ливней, которые прошли в регионе в субботу, 3 августа,. В результате непогоды зафиксировали 15 обрывов электросетей, а на улицах оказались более 20 поваленных деревьев. Также повреждены несколько автомобилей.

Кроме того, мы показывали видео смерча в Одесской области. Также местные жители выкладывали фото и видео затопленного города во время ливня.

Напомним, в четырех областях Украины из-за непогоды без электроснабжения остались 83 населенных пункта.

Также смотрите в сюжете, как недавно на Киев обрушился сильный ливень:

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