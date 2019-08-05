Непогода натворила беды в Украине: появились фото последствий

В Украине бушевали сильные дожди, грозы и порывы ветра. Непогода вчера, 4 августа, натворила много беды в нескольких регионах.
В частности, в Донецкой области непогода обесточила 37 населенных пунктов, а местные спасатели привлекались к ликвидации ее последствий 19 раз.
Больше всего вреда грозы, сопровождающиеся сильными ливнями, нанесли Мариуполю, Покровску и Славянску. Сильный ветер валил в этих городах деревья на дороги и крыши домов.
"Спасатели с помощью бензопилы и собственных сил распиливали деревья по частям и убирали их остатки", – рассказали в ГСЧС.
А Днепропетровскую область из-за перемещения активного циклона с юго-запада накрыли сильные дожди. В области бушевал северо-западного ветер со скоростью 15-20 м / с. Как и в Днепре, как и в области на дороги и дома падали деревья.
Непогода не обошла и Одесскую область. Сильный ветер валил деревья на дороги и здания, а мощные ливни затапливали улицы и дома. Местным спасателям пришлось 13 раз выезжать для откачки дождевой воды из частных домохозяйств и подвалов.
Ранее мы сообщали, что спасатели Одесской области ликвидировали последствия сильных ливней, которые прошли в регионе в субботу, 3 августа,. В результате непогоды зафиксировали 15 обрывов электросетей, а на улицах оказались более 20 поваленных деревьев. Также повреждены несколько автомобилей.
Кроме того, мы показывали видео смерча в Одесской области. Также местные жители выкладывали фото и видео затопленного города во время ливня.
Напомним, в четырех областях Украины из-за непогоды без электроснабжения остались 83 населенных пункта.
Также смотрите в сюжете, как недавно на Киев обрушился сильный ливень:
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