Хорошо ли вы знаете Украину: тест на знакомство с "современными символами"

Хорошо ли вы вы разбираетесь в культурной и социальной жизни Украины времен независимости?

/ Фото: Getty Images

24 августа 2019 года Украина отмечает свой 28-й День независимости. За это время произошло очень много различных событий – Украина развивалась, появлялись талантливые музыканты и писатели, проводились масштабные спортивные и культурные мероприятия, разрасталась инфраструктура.

У нашей страны есть много символов, благодаря мы известны во всем мире, и это не только вышиванки, знаменитый украинский борщ и и великий поэт Тарас Шевченко. Речь пойдет об известных людях, значимых событиях и культовых вещах, которые громко заявляют об Украине на весь мир. Сможете ли вы разобраться, когда появился тот или иной символ Украины: во времена независимости или же еще при СССР? Сайт "Сегодня" подготовил интересный тест, который поможет проверить ваши знания и интуицию, дерзайте!

Реклама

Напомним, новости "Сегодня" внимательно следят за всем событиями вокруг празднования Дня Независимости Украины. О том, какие мероприятия проходят в стране, вы можете узнать на нашем сайте.

Кроме того, на сайте "Сегодня" будет доступна онлайн-трансляция Шествия достоинства и Марша защитников.

Все подробности в спецтеме День Независимости Украины 2019

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама