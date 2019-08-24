Хорошо ли вы знаете Украину: тест на знакомство с "современными символами"

24 августа 2019 года Украина отмечает свой 28-й День независимости. За это время произошло очень много различных событий – Украина развивалась, появлялись талантливые музыканты и писатели, проводились масштабные спортивные и культурные мероприятия, разрасталась инфраструктура.
У нашей страны есть много символов, благодаря мы известны во всем мире, и это не только вышиванки, знаменитый украинский борщ и и великий поэт Тарас Шевченко. Речь пойдет об известных людях, значимых событиях и культовых вещах, которые громко заявляют об Украине на весь мир. Сможете ли вы разобраться, когда появился тот или иной символ Украины: во времена независимости или же еще при СССР? Сайт "Сегодня" подготовил интересный тест, который поможет проверить ваши знания и интуицию, дерзайте!
Напомним, новости "Сегодня" внимательно следят за всем событиями вокруг празднования Дня Независимости Украины. О том, какие мероприятия проходят в стране, вы можете узнать на нашем сайте.
Кроме того, на сайте "Сегодня" будет доступна онлайн-трансляция Шествия достоинства и Марша защитников.
Все подробности в спецтеме День Независимости Украины 2019
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