Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,04
27,75

Хорошо ли вы знаете Украину: тест на знакомство с "современными символами"

24 августа, 07:37

Анастасия Ищенко

Хорошо ли вы вы разбираетесь в культурной и социальной жизни Украины времен независимости?

/ Фото: Getty Images

24 августа 2019 года Украина отмечает свой 28-й День независимости. За это время произошло очень много различных событий – Украина развивалась, появлялись талантливые музыканты и писатели, проводились масштабные спортивные и культурные мероприятия, разрасталась инфраструктура.

У нашей страны есть много символов, благодаря мы известны во всем мире, и это не только вышиванки, знаменитый украинский борщ и и великий поэт Тарас Шевченко. Речь пойдет об известных людях, значимых событиях и культовых вещах, которые громко заявляют об Украине на весь мир. Сможете ли вы разобраться, когда появился тот или иной символ Украины: во времена независимости или же еще при СССР? Сайт "Сегодня" подготовил интересный тест, который поможет проверить ваши знания и интуицию, дерзайте!

Реклама

В тренде
Боевики на Донбассе снизили число обстрелов: в штабе ООС рассказали, где было "жарко"
Фото: Facebook Оперативного командования "Восток" ВСУ

Напомним, новости "Сегодня" внимательно следят за всем событиями вокруг празднования Дня Независимости Украины. О том, какие мероприятия проходят в стране, вы можете узнать на нашем сайте.

Кроме того, на сайте "Сегодня" будет доступна онлайн-трансляция Шествия достоинства и Марша защитников.

Все подробности в спецтеме День Независимости Украины 2019

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

тест День Независимости символы День Независимости 2019

Источник: Сегодня

Реклама

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Доллар взял реванш: гривня упала на межбанке
Доллар взял реванш: гривня упала на межбанкеФинансы
В Кабмине озвучили
В Кабмине озвучили "планку" минимальной зарплаты на 2020 годЭкономика
Газ на зиму по летней цене: в
Газ на зиму по летней цене: в "Нафтогазе" объяснили, для кого ввели новую услугуЭкономика
День Независимости: как Украина отмечает праздник
День Независимости: как Украина отмечает праздникУкраина
Появилось новое видео масштабного пожара на складе
Появилось новое видео масштабного пожара на складе "Новой почты" в ПолтавеДругие регионы
"Украинцам не обращаться": ресторан в Польше попал в расистский скандалЕвросоюз

Новости партнеров

Loading...