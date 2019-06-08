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Ночной бой на Светлодарской дуге: штаб ООС уточнил число потерь украинских военных

8 июня, 07:14

Боевики провели тщательно спланированную операцию

САУ 2С1 «Гвоздика» Фото: Facebook/ООС
САУ 2С1 «Гвоздика» Фото: Facebook/ООС.

Трагические события ночного боя 7 июня стали поводом для грязных спекуляций и необоснованных обвинений командования Объединенных сил в якобы запрете подразделениям ООС вести упреждающий огонь, что не соответствует действительности.

Об этом штаб операции Объединенных сил сообщает на своей странице в Facebook.

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Командование Объединенных сил, со всей полнотой ответственности, заявляет, что командиры подразделений ОС имеют и постоянно используют право применять оружие по противнику по своему решению в случае возникновения угрозы жизни личному составу и гражданскому населению, а также возникновение угрозы потери нашей территории.

Оружие применяется правильно, исходя из характера и степени угрозы, заявили в штабе и подчеркнули, что огонь российских оккупантов никогда не остается безнаказанным

Пресс-служба ОС напомнила, что 07 июня после полуночи противник открыл артиллерийский огонь по позициям подразделений Национальной гвардии в районе населенного пункта Новолуганское на Светлодарской дуге.

Вследствие вражеского обстрела погибли два воина и 11 бойцов получили боевые травмы и ранения различной тяжести.

"Мы имеем неопровержимые доказательства применения противником артиллерии 122 мм, запрещенной Минскими договоренностями", – заявили в штабе.

По всем признакам, это была заранее спланированная операция. Вражеская батарея в составе четырех САУ 2С1 "Гвоздика" вышла на заранее подготовленные позиции вблизи жилых домов.

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В течение пяти минут противник выпустил около 30 снарядов по нашим позициям и сразу по окончании огня переместился в жилую зону Горловки.

По данным разведки, огонь вражеской батареи корректировался с использованием БПЛА и радиолокационного комплекса разведки и контроля стрельбы "Зоопарк".

Огневая позиция вражеской батареи была зафиксирована с помощью технических средств артиллерийской разведки Объединенных сил сразу с первыми выстрелами.

Также, противник применил другие огневые средства, которые были обнаружены и подавлены.

С целью подавления огня противника, артиллерией ОС был открыт огонь из минометов и других огневых средств по выявленным и плановым целям.

К 3:50 все вражеские цели были уничтожены или вынуждены были прекратить огневую деятельность, что свидетельствует о постоянной готовности и способность Объединенных сил оказывать достойный и своевременный отпор врагу, подчеркнули в штабе.

Новости "Сегодня" сообщали, что 6 июня, пророссийские боевики 16 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, применив при этом запрещенное "Минском" вооружение. Погибли двое украинских военнослужащих.


Напомним, 5 июня пророссийские боевики 12 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, применив при этом запрещенное "Минском" вооружение. Погиб один украинский военнослужащий.

А 4 июня боевики 16 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, применив при этом запрещенное "Минском" вооружение. Погибли двое украинских военнослужащих, еще трое были ранены.

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Тег Азов, нацгвардия, Светлодарская дуга, Новолуганское, боевики Донбасса, потери ВСУ, ООС, ответка

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Сегодня

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