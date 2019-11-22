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Носились на скорости больше 280 км/час: ТОП самых жутких историй с превышением скорости на украинских дорогах

22 ноября, 16:57

Из-за экстремальных скоростей автомобили разрывает пополам и сминает как консервные банки

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В столице радары зафиксировали, как легковушка гонит на скорости под 300 километров. Игнорируя не только правила, но и плохую видимость на дороге из-за тумана. Новости "Сегодня" собрали ТОП историй о лихачах на городских улицах.

Днем на Столичном шоссе водитель ехал со скоростью 288 км/час. Такое зафиксировали радары TruCam. И эта скорость выше той, на которой взлетает боинг. Водителя не остановила даже низкая видимость из-за тумана. Смертельно опасное движение чудом не привело к аварии.

По сети гуляет видео, на котором через мост, где действует скоростное ограничение, несется Audi. Водитель, как гонщик ралли, опережает другие автомобили. Вскоре он попадет в страшное ДТП. Чтобы совершить обгон, он выезжает на встречную полосу и лоб в лоб сталкивается с другим автомобилем. От мощного удара у машины вылетел двигатель. А кузов смяло, как консервную банку. Трех человек госпитализировали.

Еще один любитель скорости – таксист – с разгона въехал в заднюю часть троллейбуса. Смял капот и лишился бампера. А дальше вспыхнул от мощного удара. Водителя госпитализировали. "Рогатый" серьезно не пострадал.

В Ирпене водитель BMW на большой скорости не справился с управлением и снес остановку, повредив несколько припаркованных автомобилей. После нескольких сильных ударов, машину виновника аварии разорвало пополам. Стрелка спидометра замерла на отметке 145 км/час.

Автоэксперт Евгений Наумов советует нарушителям опомниться. Ведь такие виражи в холодное время, на мокрой или скользкой дороге, могут быть особенно опасны:

"На скорости свыше 150 км – это уже неуправляемый снаряд летит по трассе. Он убьет всех, кто будет на его пути. Вот и все. А если будет техническая неисправность, его развернет и будет мотать по всей трассе".

Из-за ухудшения погодных условий тормозной путь автомобиля увеличивается вдвое. Поэтому специалист советует водителям своевременно переобуваться в зимнюю резину, держать дистанцию и не превышать скорость.

Напомним, после того как глава МВД Арсен Аваков заявил о возможном новом повышении штрафов за нарушения ПДД и снижении порога допустимой скорости уже в следующем году, свое мнение высказали и эксперты. Более подробно читайте в статье "Штрафы за нарушение ПДД увеличат: поможет ли это уменьшить число аварий".

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ДТП обгон превышение скорости радары аварии TruCam

Источник: Сегодня

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