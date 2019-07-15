Новый отпускной тренд: теперь полному all inclusive украинцы предпочитают учебу во время отдыха

Разбираем на Шри-Ланке эмоции и жарим вергуны на Полтавщине

Играючи. В путешествии прорабатываем сценарии, которые появляются в нашей повседневной жизни. Фото: из личного архива А. Сысоевой.

Выбирая лагерь для ребенка, родители чаще всего ищут вариант не только для отдыха и оздоровления, но и с изучением каких-то полезных навыков. Спрос, естественно, рождает предложение. И, пожалуй, уже не найти мест, где детей не научат "свободно заговорить на английском", "за 10 дней освоить айкидо и стрельбу из лука" или "уверенно общаться в коллективе".

Но и многие взрослые, устав от пляжного лежания на "олинклюзиве", перешли к "курортно"-экскурсионному отдыху. И все чаще склоняются к тому, что в отпуске стоило бы подучиться тому, на что раньше не хватало времени, или погрузиться глубже в тему, которая как-то заинтересовала. И здесь выбор просто огромный, по всем возможным параметрам — от археологических раскопок до бизнес-тренингов, от семинаров до простого "делай, как я". Причем найти варианты можно на любой кошелек — от экономных пеших походов по родной области до недешевых игровых тренингов на экзотических островах.

"В наших турах никогда нет лекций и групповых мастер-классов — я их считаю бессмысленными, — рассказывает организатор фототуров Николай Иващенко. — Ведь едут люди абсолютно разного уровня подготовки и с разными интересами. Кто-то снимает на смартфон, кто-то на пленку — кому что нравится. Если есть вопросы, то я всегда отвечаю в индивидуальном порядке, а затем можем все вместе обсуждать результат. Треть туристов даже не фотографируют, но в поездке очень важно, чтобы подобрались хорошие неконфликтные люди".

"Сегодня" разобрались, чему готовы учить украинцев за их деньги.



В объективе. Пейзаж один, но фотографии будут разными. Фото: Н. Иващенко

Вергуны и археология

Большой выбор туров, где можно получить массу практических советов по кулинарии, древним ремеслам, ландшафтному дизайну, обрезке деревьев и т. д. Как правило, это одно- или двухдневные путешествия по Украине с посещением мастер-классов или "городов мастеров" на каких-то мероприятиях. Научиться лепить вергуны (сладости во фритюре на основе бездрожжевого теста) в Полтавской области или плести венки в "Национальном музее народной архитектуры и быта Украины" под Киевом, совмещенные с отдыхом, будет познавательно и достаточно бюджетно: туры с проездом, питанием и программой стартуют от 600 грн. А можно отправиться на раскопки на Мамай-Гору — обучиться археологическим тонкостям и проверить свою выносливость. Такой тур обойдется в 50—70 грн/день (за питание) плюс дорога до объекта.

Традиции. Этнограф Е. Громова помогает делать "кочан" из вишен. Фото: О. Половина

Развитие: йога, бизнес, интеллект

Если есть желание и средства, можно попрактиковаться в йога-турах, изучить ведение бизнеса на выездных семинарах или отправиться в развивающее путешествие — по Украине или по миру.

"Развивающие путешествия отличаются от обычных туров "по путевке", — рассказывает бизнес-тренер, коуч, ведущая школы тренеров "Живое дело", директор центра корпоративного обучения "АС" Алена Сысоева. — Кроме того, что разрабатываются авторские маршруты с погружением в местную культуру и обычаи, существует уникальная возможность для саморазвития, роста, новых идей и трансформаций. Благодаря терапевтической работе с группой — мастер-классы, трансформационные игры, тренинги, коуч- и психотерапевтические сессии, — у каждого участника есть возможность проработать свой запрос и личные ограничители".

В такие путешествия отправляются те, кто хочет развивать навыки эмоционального интеллекта, самосознания, понимания своих эмоций и потребностей, самоценности, самопринятия, навыков эмпатии и отношений.

"Игра помогает обнаружить и осознать стопперы и убеждения, которые мешают быть счастливым и эффективным. Она направлена на исследование уровня собственной эмоциональной зрелости в сфере отношений, в профессиональной сфере, в сфере финансов, в области смыслов и предназначения", — перечисляет Алена.

Мастер-классы в таких турах, как правило, разнообразные — йога, обучение массажу, арт-терапия, кулинарные аюрведические мастер-классы, рисование иероглифов и т. д.

По Украине цены на путешествия стартуют от 2 тыс. грн, зарубежные — от $350 в зависимости от страны и наполнения тура.

"Йожимся". Занятия в дендропарке "Софиевка" (г. Умань). Фото: О. Половина

Терапия: фото и картины

Научиться рисовать или пройти курс арт-терапии приглашают в далекие села с красивой природой, санатории с пансионом и лечением, на экзотические острова, в винные туры (рисунки воистину получаются удивительные!) и т. д. Как правило, основное в таких поездках — внутреннее раскрепощение. Но и основы техники рисования присутствуют, так что без личной картины никто не уезжает. Группы новичков и любителей порисовать и художников-профессионалов, приехавших на пленэр, обычно не объединяются. Но могут мирно сосуществовать.

Что касается фототуров, то сюда едут люди разного уровня подготовки и интересов. Условия также могут быть разными.

"Кроме фотографии, мы изучаем походную жизнь, учимся ставить палатки, готовить еду, — рассказывает Николай Иващенко. — Главное — это общение. Участники коммуницируют друг с другом, и кто хочет — обучается фотографии".

В зависимости от условий и количества уроков, цены на подобные туры стартуют от 2 тыс. грн.

Сельская природа с натуры. Фото: О. Половина

Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том, что туристы устремились разгадывать тайны замков Винницкой области. Где-то здесь, по легендам, утонуло золотое кольцо – символ графского рода.

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