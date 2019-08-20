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Новый суд над Кириллом Вышинским перенесли: названа причина

20 августа, 12:28

В прокуратуре не сказали, когда будет рассмотрена апелляция адвокатов экс-главреда "РИА Новости-Украина"

Кирилл Вышинский

Кирилл Вышинский / Фото: AFP

В Киеве отложили судебное заседание по делу бывшего главного редактора "РИА Новости-Украина" Кирилла Вышинского, которого могут обменять на украинского режиссера Олега Сенцова.

Об этом прокуратура Автономной республики Крым сообщила 20 августа, когда Киевский апелляционный суд должен был рассмотреть обжалование защитой Вышинского продление его содержания под стражей.

"Рассмотрение апелляции отложено из-за болезни судьи", – объяснили в прокуратуре.

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Новую дату заседания объявят позже.

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Напомним, 19 июля Подольский районный суд Киева продлил на два месяца меру пресечения Вышинскому, обвиняемого в государственной измене. Арест продлен до 19 сентября без определения размера залога.

Кирилл Вышинский был задержан 15 мая 2018 года по подозрению в государственной измене, за что ему грозит тюремное заключение сроком до 15 лет. 10 июня этого года ему зачитали полный текст приговора, однако главред "РИА Новости Украина" не признал свою вину.

Судебное заседание по данному делу должно было стать одной из самых главных тем дня. С остальными топ-темами вы можете ознакомиться в видеосюжете "Сегодня":

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Источник: Интерфакс-Украина

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