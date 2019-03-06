О чем говорили на заседании Минобороны РФ и ждать ли Украине провокаций на границе: военные эксперты рассказали

Россия укрепляет округа на границе с Украиной. Эксперты — о вероятности наступления

Под боком. Численность НВФ сейчас — около 35 тысяч человек "Л/ДНР", 2100 военных РФ на Донбассе.

О чем говорили на заседании Минобороны РФ и ждать ли Украине провокаций на границе: военные эксперты рассказали Игорь Ветров //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/e7e/3f1/5c7e7e3f116b4.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/e7e/3f1/5c7e7e3f116b4.png 2019-03-06T07:00:00+02:00 Украина Россия укрепляет округа на границе с Украиной. Эксперты — о вероятности наступления

Исполнилось 5 лет с начала процесса незаконной аннексии Крыма, давшей старт войне между Украиной и РФ. Спустя пять лет ситуация не улучшилась — Россия усиливает свои формирования на всех округах, в том числе на границе с Украиной. Чем это грозит нашей стране — "Сегодня" расспросила экспертов.

Заседание в Минобороны РФ

Процесс аннексии Крыма начался 27 февраля 2014 года с захватов административных зданий в Симферополе. Операцию проводили российские военнослужащие без опознавательных знаков. Россияне обеспечили отторжение Крыма, а также спровоцировали конфликт на Донбассе, который продолжается до сих пор. В Кремле не собираются останавливаться и активно наращивают военные группировки у границ с нашей страной.

Так, 27 февраля, как раз в годовщину начала незаконной аннексии Крыма, в Минобороны РФ состоялось заседание коллегии российского военного ведомства. Министр обороны РФ Сергей Шойгу обратил внимание присутствующих на рост напряженности в мире, а также на увеличение "конфликтного потенциала в районах традиционных интересов России". Одним из виновников дестабилизации, по мнению Шойгу, являются США, которые "стремятся удержать позиции сверхдержавы и манипулируют международным правом".

Российский министр сообщил, что продолжается развитие системы передового базирования НАТО в странах Балтии, Восточной и Южной Европы. НАТО увеличивает количество военных учений, привлекая к их проведению Украину и Грузию. По мнению Шойгу, Россия в такой ситуации вынуждена реагировать, в том числе путем "наращивания боевых возможностей соединений и воинских частей". При этом РФ и сама активно проводила и проводит учения, как сухопутные, так и морские, осуществляет испытания различных вооружений и кораблей.

Усиление войск, по данным Минобороны РФ, в 2019 году пройдет в Восточном, Западном и Южном военных округах. Интерес для Украины представляет ситуация в Западном и Южном военных округах — ЗВО и ЮВО, поскольку эти военно-административные единицы ВС РФ граничат с Украиной.

Что в округах

Западный военный округ примыкает к территории нашей страны в Белгородской, Воронежской и Брянской областях. Здесь оперирует 20-я гвардейская общевойсковая армия ВС РФ со штабом в Воронеже. На коллегии говорилось о том, что в 2019 году планируется завершить формирование двух полков, а также закончить строительство двух военных городков для 3-й и 144-й мотострелковых дивизий в 20-й армии.

Отметим, что 3-я дивизия была переброшена к границам с Украиной в 2016 году. Ее воинские части дислоцируются в городе Богучар (Воронежская область) и в городе Валуйки (Белгородская область). Причем город Валуйки расположен всего в 15 км от границы с нашей страной.

144-я дивизия специально была сформирована в 2016 году на основе воинских частей, прибывших из Екатеринбурга. Ее штаб находится в Ельне (Смоленская область), но как минимум четыре полка дислоцируются в Брянской области — в городах Клинцы, Почеп и Займище. Расстояние от них и до границ с Украиной — около 100 км.

По планам Мин­­обороны РФ в войска ЗВО в 2019 году поступят 1272 единицы новой и модернизированной техники. Но войска ЗВО лишь частично ориентированы на Украину. Существенная их часть нацелена на Балтийское направление. А вот военные приготовления в ЮВО несут непосредственную угрозу нашей стране.

Во-первых, командование ЮВО находится в Ростове, а Ростовская область РФ граничит с оккупированными районами Донецкой и Луганской областей Украины. Также войска ЮВО дислоцируются в Севастополе, то есть на территории аннексированного Крыма. Во-вторых, так называемые 1-й и 2-й "армейские корпуса", которые действуют на территориях, занятых пророссийскими боевиками "ДНР" и "ЛНР", являются частью Южного военного округа и представляют собой, по сути, оккупационную группировку.

В-третьих, в 2019 году в ЮВО будут сформированы дополнительные войска. Это ракетная бригада, два полка, ракетный дивизион берегового ракетного комплекса "Бал" (очевидно, в Крыму), а также Центр обеспечения мобилизационного развертывания.

"Соединения и воинские части получат свыше 1200 единиц новой и модернизированной техники. В результате доля современных образцов возрастет до 66% (сейчас 60%. — Авт.), а боевые возможности округа увеличатся в 1,3 раза", — констатируется в сообщении Минобороны РФ.

"Укрепляются". Два военных округа России граничат с Украиной — Западный и Южный

Читайте также Путин объявил в России всеобщие сборы силовиков и военных запаса

Экспериментальная дивизия

Координатор группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец считает, что, помимо переброски войск, обеспокоенность вызывает формирование Центра мобилизационного развертывания.

"Просто так эта структура нигде не создается. Это происходит именно там, где планируются масштабные мероприятия мобилизационного развертывания, то есть комплектование дополнительных сил и средств на основе уже существующих", — пояснил Машовец.

Примером может служить развертывание в Ростовской области 150-й экспериментальной мотострелковой дивизии ВС РФ, в состав которой входят два мотострелковых и два танковых полка вместо обычной "советской" структуры с тремя мотострелковыми и одним танковым полком. По мнению Константина Машовца, эта реорганизация увеличила "пробивную способность" дивизии за счет увеличения количества танков в ее составе.

При этом численность подразделений обеспечения, необходимых для обслуживания увеличившегося количества танков в 150-й дивизии, не изменилась. По мнению Машовца, это может объясняться наличием у Генштаба ВС РФ особых планов развертывания российских войск.

"В любой момент "экспериментальная дивизия" может разделиться на две, а то и на три дивизии, которые в короткое время будут доукомплектованы и отмобилизованы до привычных "старых штатов". И вот была одна "экспериментальная", а стало две или три "нормальных". И при этом они образовали уже целый армейский корпус", — пояснил Машовец.

Сценарии развития

Президент Петр Порошенко, выступая на недавнем заседании Генеральной Ассамблеи ООН, посвященном ситуации на оккупированных территориях Украины, сообщил, что общая численность незаконных вооруженных формирований сейчас составляет около 35 тысяч боевиков "ЛНР" и "ДНР", плюс 2100 военнослужащих ВС РФ. Еще более 87 тыс. российских военных стоят вдоль границ с Украиной.

По мнению Машовца, нынешнее военно-политическое руководство РФ допускает возможность проведения активных наступательных действий по отношению к Украине.

"Об этом говорит состав, структура, места дислокации частей, соединений и объединений этой группировки, а также наличие в ней значительного ударного компонента. Стратегическое развертывание группировки российских войск на Юго-Западном направлении ведется. Но будет ли пущена эта группировка в ход — вопрос открытый. Он зависит от военно-политической ситуации", — отметил Машовец.

Однако военный эксперт Михаил Жирохов отметил, что маркеров, характерных для подготовки к массированному наступлению, пока нет.

"Нет ни мобилизации, ни призыва резервистов, нет массовой закупки дополнительных боеприпасов. Наконец, нет массового движения железнодорожных составов с техникой — как это мы наблюдали летом 2014 года в Ростовской области. Есть только рутинная боевая подготовка войск. Судя по расположению новых частей, Россия готовится не к наступлению, а к активной обороне", — пояснил Жирохов.

Россия не решилась на полномасштабную агрессию в 2014 году, когда завоевать нашу страну было бы гораздо легче, а во-вторых, российские воинские части на границе обустраиваются надолго.

"Они строят казармы, полигоны, подтягивают склады. Если бы они собирались в ближайшее время наступать — они бы вели себя чуть иначе", — резюмировал Константин Машовец.

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу признал, что Россия превратила Сирию в полигон для испытания новых вооружений.

Наблюдатели неоднократно заявляли, что российская авиация в Сирии наносила удары по мирным жителям.

Также сообщалось, что в России вернувшийся из Сирии наемник устроил стрельбу из пулемета из окна квартиры.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " О чем говорили на заседании Минобороны РФ и ждать ли Украине провокаций на границе: военные эксперты рассказали". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

АВТОР: Игорь Ветров Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.