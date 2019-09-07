Обмен пленными с Россией: Зеленский прибыл в аэропорт "Борисполь", опубликовано видео

Также встречать освобожденных украинцев будут и другие политики

/ Фото: Радио "Свобода"

В киевском аэропорту "Борисполь" ожидают прибытия из Москвы самолета с 35 освобожденными украинскими моряками и политзаключенными.

По состоянию на 12:00 в VIP-терминал прибыли главы силовых ведомств, в частности, глава МВД Арсен Аваков, глава СБУ Иван Баканов, заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой, глава ОП Андрей Богдан, а также командующий ВМС ВСУ адмирал Игорь Воронченко.

Также в аэропорт прибыл президент Украины Владимир Зеленский, сообщает Радио.Свобода.

По состоянию на 12:20 видно, как по взлетной полосе терминала движется несколько автобусов с людьми, скорее всего родственниками.

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Как ожидается, после прибытия на родину все освобожденные украинцы пройдут медицинское обследование, после чего отправятся домой.

Авиаотряд "Россия" вылетел из аэропорта "Борисполь" в 12:18.

Напомним, украинских военнопленных моряков освободили под личное поручительство уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой.

российские СМИ ранее сообщали, что списки на обмен удерживаемыми лицами между Украиной и Россией могут корректировать до начала процесса обмена. Первоначально Москва и Киев договорились об обмене по формуле "35 на 35".

Кроме этого, мы писали, что в списки для выдачи Украине удерживаемых лиц в рамках обмена включили 24 моряков, захваченных россиянами в Керченском проливе, и еще 11 осужденных, в том числе режиссера Олега Сенцова.

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