Офис генпрокурора продлил следствие по делу Шеремета

Следствие по делу было продлено до апреля 2020 года

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Прокурор Сергей Зузак заявил, что Офис генерального прокурора продлил срок предварительного следствия по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета до апреля текущего года. Об этом сообщает "Громадське".

По словам прокурора, принимать решение о направлении обвинительного акта в суд или прекращении производства пока рано. При этом он отметил что нужно провести дополнительные следственные действия, экспертные исследования, в частности эксперименты и допросы.

Ранее следователи просили продлить срок досудебного следствия до 6 месяцев, то есть до июня текущего года. В свою очередь, адвокаты отметили, что для всех необходимых следственных действий было 3,5 года.

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Как сообщалось, 3 февраля Печерский районный суд города Киева отказался отпустить из-под стражи Юлию Кузьменко, подозреваемую в убийстве журналиста Павла Шеремета.

Между тем, Министерство внутренних дел Украины опровергло распространенную в СМИ информацию о наличии у подозреваемого в убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко алиби на ночь с 19 по 20 июля 2016 года.

Ранее в МВД заявили, что круг подозреваемых в деле Шеремета может быть расширен. Следствие раскроет все карты по делу Шеремета, когда будет готов обвинительный акт.

Видео: Сегодня

В свою очередь, генеральный прокурор Руслан Рябошапка заявил, что на сегодняшний день недостаточно доказательств по убийству Павла Шеремета, чтобы передать дело в суд. Он считает, что необходимы дополнительные улики.

Читайте все подробности расследования убийства Шеремета в материале "Сегодня".

Все подробности в спецтеме Расследование убийства Павла Шеремета

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