"Оголтелый национализм", "фиглярство" и "денег нет, но вы держитесь": что Медведев говорил про Украину

Дмитрий Медведев / Фото: AFP

Российское правительство во главе с премьером Дмитрием Медведвевым подало в отставку. Об этом сообщил сам Медведев. Сайт "Сегодня" собрал самые громкие заявления Медведева об Украине – тем более, что на выражения он не скупился.

Безусловно, начать стоит с выражения, обросшего огромным количеством анекдотов и ставшего темой песен: "Денег нет, но вы держитесь". Тогда Медведев встречался с пенсионерами в аннексированном Россией Крыму. И, в ответ на жалобы пенсионеров, и произнес ту самую фразу: "Просто нет денег. Найдем деньги – будет индексация. Вы держитесь здесь, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья".

Говоря о президенте Владимире Зеленском, он выразил надежду, что ему хватит духу бороться с "целым рядом деструктивных тенденций, которые сформировались в Украине в политическом истеблишменте, "оголтелому национализму" и желанию перевернуть все с ног на голову во взаимоотношениях с РФ"

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Высказывая свое мнение о срыве телемоста "Надо поговорить" между РФ и Украиной, он возмущенно заявил: "Я бы сказал, что это паранойя, это параноидальное поведение, и это все юридическое фиглярство, которое вокруг этого развернулось".

Не обошлось и без угроз: когда Украина приняла решение отказаться от внеблокового статуса, Медведев заявил, что это решение превращает Украину в потенциального врага:

"Президент Украины направил в Верховную Раду законопроект об отказе от внеблокового статуса своего государства. По сути – заявку на вступление в НАТО, превратив Украину в потенциального военного противника России. Оба этих решения будут иметь крайне негативные последствия. И нашей стране придется реагировать на них", – написал Медведев.

А однажды он упрекнул Украину в лукавстве – заявив, что невозможно одновременно находиться в Таможенном союзе и добиваться ассоциированного членства в ЕС:

"Все разговоры о возможности быть и тут и там — полное лукавство. Это желание, извините, просто запудрить мозги собственному народу. Что мы немножко и там, немножко и здесь, и отовсюду получим свои дивиденды. Но так не бывает", — заявил Медведев.

Как известно, Медведев сообщил об отставке правительства 15 января, на встрече с Владимиром Путиным. Это случилось после того, как президент РФ решил передать парламенту часть своих полномочий – в частности, утверждение кандидатуры премьер-министра России.

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