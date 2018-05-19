Ограбление ювелиров в Херсоне: копы рассказали, где могут прятаться бандиты

Сегодня, 16:36

По данным полиции пятеро разбойников скрываются в Николаевской и Одесской областях

Фото: пресс-служба Нацполиции
Фото: пресс-служба Нацполиции

Подозреваемые в совершении дерзкого разбойного нападения на ювелирный магазин в Херсоне скрываются на территории Николаевской и Одесской областей.

Как сообщил первый заместитель главы Национальной полиции – Начальник уголовной полиции Вячеслав Аброськин в своем Facebook, эти данные были получены из оперативных источников.

"Оперативные мероприятия по розыску членов вооруженной банды, совершивших вооруженное нападение в ТРЦ "Фабрика" в Херсоне, продолжаются. Известно, что подозреваемые скрываются на территории Николаевской и Одесской областей", – говорится в сообщении.

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При этом полицейский обратился к украинцам с просьбой немедленно сообщать о подозрительных личностях и предоставлять любую информацию, которая поможет задержать особо опасных преступников, вооруженных автоматами.

Ранее мы сообщали, что в ходе обысков в домах подозреваемых было изъято огнестрельное оружие, ювелирные украшения с бирками предприятий-производителей, средства связи. Кроме того, изъята компьютерная техника, спецодежда и личные документы. Выяснилось также, что бандиты совершили еще не менее 17 других разбойных нападений.

Напомним, ранее в полиции заявили, что сумели выяснить личности участников нападения на ювелирный магазин. Также копы опубликовали фото всех подозреваемых.

Также полиция обнародовала видео с камер наблюдения, которые зафиксировали процесс разбойного нападения на ювелирный магазин в Херсоне.
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Источник:

"Сегодня"

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