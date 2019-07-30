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Опасное решение: почему Украина может потерять скифское золото Людмила Грубник https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%A1%D0%BA%D0%B8%D1%84%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%A1%D0%BA%D0%B8%D1%84%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE 2019-07-30T17:33:00+03:00 Украина Эксперт рассказал, как Украине нужно действовать, чтобы не потерять ценные предметы старины

После того, как Апелляционный суд Амстердама отложил принятие окончательного решения в деле о скифском золоте, появился реальный риск для Украины потерять ценные предметы старины. Об этом в комментарии сайту "Сегодня" рассказал старший научный сотрудник Института государства и права имени Корецкого НАН Украины Александр Малышев во время научно-экспертного круглого стола "Дело о скифском золоте: текущее состояние и перспективы".

По его словам, в середине июля суд вместо того, чтобы принять окончательное решение в этом деле, неожиданно постановил промежуточное решение.

"В деле о Скифском золоте мы выиграли суд первой инстанции. Последнее заседание было 11 марта. На 11 июля было назначено слушание окончательного решения, но потом его перенесли на 16 июля. А 16 июля суд постановил промежуточное решение по делу, которое кажется нам опасным. Так, в нем говорится, что решение суда первой инстанции будет отменено. Вместо этого Апелляционный суд собирается вынести свое решение. А понятно, что если суд отменяет решение в пользу одной стороны, то, как правило, не для того, чтобы принять решение в пользу этой же стороны", – рассказывает Малышев.

Как отмечает ученый, это решение было, как гром среди ясного неба. Одной из возможных причин такой перемены может быть нестабильное отношение европейских стран к вопросу конфликта между Украиной и Россией.

"Это решение, меняет всю парадигму процесса. Политика изначально присутствует в этом присутствует. И европейские суды, к сожалению, имеют те же недостатки, что и европейская политика. Вспомним ситуацию с возвращением России в ПАСЕ", – продолжает эксперт.

Подобное решение – большой вызов для украинской юриспруденции, и нужно будет приложить много усилий, чтобы отстоять наши права на скифское золото.

"Решение суда первой инстанции было максимально компромиссным – чтобы не обидеть Россию, чтобы снять ответственность. Сейчас же у нас есть два выхода. Либо двигаться дальше и выиграть дело в Апелляционном суде. Но сейчас апелляционный суд сузил дело и развернул его таким образом, как сначала на этом настаивала Россия. Или же мы можем обжаловать промежуточное решение в Верховном суде и не довести дело до Апелляционного суда. Оба варианта могут быть как выигрышными, так проигрышными. Я считаю, что нам не надо мириться с промежуточным решением и надо его обжаловать", – подводит итог Малышев.

Скифское золото – коллекция экспонатов из более чем 2 тыс. предметов, которые использовались для оформления выставки "Крым: золото и секреты Черного моря", проходившей с февраля по август 2014 года в Музее Алларда Пирсона в Амстердаме. Неопределенная ситуация с коллекцией возникла после оккупацией Крыма Россией в марте 2014 года. Свои права на экспонаты, вывезенные с полуострова, заявили как Украина, так и Россия. В связи с этим Университет Амстердама, курирующий работу Музея Алларда Пирсона, приостановил процедуру передачи ценностей, и сейчас вопрос, куда будет отправлена коллекция, решается через суд.

Как сообщалось, в понедельник, 11 марта 2019 года суд Амстердама приступил к рассмотрению апелляции музеев Крыма о возвращении "скифского золота".

К слову, часть скифского золота вернулась в Украину уже в сентябре 2014-го. Но из 584 экспонатов Нидерланды вернули на родину только 19 экспонатов – те, что всегда хранились в Киеве.

Также мы писали, что зарегистрированные по российскому законодательству так называемые "русские крымские музеи", которые являются истцами по делу о "скифском золоте", на самом деле не имеют отношения к правоотношениям, по которым артефакты были переданы в Нидерланды. Об этом рассказал заместитель министра юстиции Украины Сергей Петухов.

По словам Петухова, истцы, представляющие позицию РФ, уже не являются юридическими лицами. Они стали "фантомными юридическими лицами", которые существуют только на бумаге и только для целей этого процесса. Фактически, они не имеют отношения к украинским музеям, которые существовали к моменту оккупации Крыма.

Более подробно о споре читайте на сайте "Сегодня" в материале "Наше золото: что нужно знать о борьбе Украины с Россией за сокровища скифов".

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