Освобожденных моряков пригласили на матч "Шахтера"

Вернувшиеся на родину украинские моряки получили приглашение на матч футбольного клуба "Шахтер".

Находящийся на медицинском обследовании в военном госпитале в Киеве матрос катера "Никополь" Вячеслав Зинченко, чья встреча с родными стала одной из самых трогательных, рассказал "Сегодня" о разговоре с Андреем Пятовым.

Легендарный украинский футболист, капитан Национальной сборной Украины, вратарь футбольного клуба "Шахтер" поддерживал моряков во время их пребывания в российском СИЗО. Игроки "Шахтера" внимательно следили за новостями и верили в наших ребят. "Сегодня" подробно рассказывали о поддержке моряков в спецпроекте "Своих не бросаем".

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Матрос Вячеслав Зинченко рассказал, что Андрей Пятов позвонил ему, и пригласил его и других моряков на матч "Шахтера" с "Манчестер Сити", который состоится 18 сентября.

"Андрей Пятов сказал: "Спасибо, что вернулись!" Он пригласил на Лигу чемпионов. Я сказал, что у нас лечение, и на этот матч мы не попадем. Но попросил его, чтобы мы поехали на матч с португальцами. В плену я очень хотел попасть именно на этот матч", – рассказал "Сегодня" освобожденный матрос Вячеслав Зинченко.

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Сейчас в военном госпитале находятся 22 моряка. Еще двое – Виктор Сорока и Андрей Драч – лечатся в госпитале СБУ.

Как сообщали новости "Сегодня", 7 сентября между Украиной и Россией состоялся долгожданный обмен удерживаемыми лицами. В аэропорт "Борисполь" из Москвы прилетели 35 украинцев – военнопленные моряки и политзаключенные. Самолеты с россиянами и украинцами практически одновременно приземлились в аэропортах "Внуково" (Москва) и "Борисполь". Встречать украинских узников Кремля пришли президент Украины Владимир Зеленский, глава Офиса президента Андрей Богдан, генеральный прокурор Руслан Рябошапка, глава МВД Арсен Аваков. Однако на первый план вышли именно родственники освобожденных. Глава государства первым встречал их у трапа самолета. Читайте все подробности с фото и видео обмена пленными.

Все подробности в спецтеме Обмен пленными

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