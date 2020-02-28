Какой будет погода в марте: "качели" в 10 градусов и аномальное тепло

Холоднее всего будет в южных регионах, а Киев еще поморозит

После аномально теплой зимы март в Украине, как ожидается, тоже будет на 2-3 градуса теплее, чем раньше. Такой прогноз сделали в Укргидрометцентре.

По их расчетам, средняя температура в марте составит 1-7 градусов тепла. При том, что в прошлые годы средние многолетние значения колебались на уровне от трех градусов мороза до двух тепла, и лишь в Карпатах столбик термометра дорастал до 6 градусов тепла.

Что касается осадков, то их прогнозируют столько же, сколько и в прошлые годы — на уровне 24-44 мм, в горных районах 36-80 мм. Хотя в прошлом году, из-за малого количества осадков, в Украине был период засухи.

В Киеве и центральных областях Украины самой холодной станет середина марта – ожидается, что температура опустится до нуля градусов днем, а ночью – до минус пяти мороза, чего даже зимой у нас не было. Максимальная температура составит 15 градусов тепла, и произойдет это уже буквально на днях – 5 марта. О таком сообщает Gismeteo.

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Что интересно, в южных регионах Украины в начале весны будет холоднее, чем в центральных – так, в Одессе максимальная температура не перешагнет отметку в 13 градусов. С другой стороны – и резкого перепада до нуля в этих регионах не ожидается, даже в середине месяца тепло удержится на уровне 5-6 градусов выше нуля.

Теплее всего традиционно будет в западных областях страны. Причем туда тепло будет идти по всем правилам, нарастая постепенно и без резких перепадов, и достигнет 17 градусов в конце марта. Дожди ожидаются только в начале месяца, и их будет достаточно мало.

В целом официальные прогнозы совпадают с прогнозом, который сделал сурок Тимка, которого традиционно попросили предсказать погоду. Он еще первого февраля обещал, что весна в Украину придет через шесть недель.

Конец же зимы запомнился украинцам циклоном, который натворил в Украине много беды: в Николаеве ветер срывал крыши и развешивал на деревьях мусор, а в Одессе под упавшим деревом погибла женщина:

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