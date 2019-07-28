Погода на понедельник: синоптики предупредила о 30-градусной жаре

Метеорологи рассказали, когда придет похолодание

Фото: REUTERS/Fabrizio Bensch.

В понедельник, 29 июля, на большей части территории Украины ожидается сухая и жаркая погода, хотя местами пройдут дожди и грозы.

Как сообщила синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Диденко в своем Facebook, температура воздуха будет достигать, а местами и превысит 30 градусов.

"Дожди вытянутся фронтальной ниткой по крайнему северу, от Волыни-Ровенщины до Сумщины-Харьковщины. И еще вероятны дожди с грозами на Виннитчине и Одесчине", – написала она.

По данным Диденко, большая часть Украины будет принадлежать сухой солнечной погоде.

"В Киеве понедельник будет жарким, около +30 градусов. Существенные осадки – навряд ли", - добавила синоптик.

В то же время, на протяжении дальнейшей недели в Украину начнет постепенно заходить холодный воздух, "и уже на следующих выходных вы себе на селфи не узнаете: в противовес сегодняшним шортам, разомлевшим от жаркого солнца красным лицам, купальникам и голым плечам с фейсбучных фотографий на вас будут смотреть длинные рукавы, флисы с капюшонами, а вечерами даже пледы".

"А если участь, что Илья уже 2 августа будет мутить воду, то скорее, смело, но осторожно прыгайте в воду. Недели всем без сюрпризов)" – с юмором резюмировала синоптик.

Напомним, что 14 июля в столице было зафиксировано рекордное количество осадков в этот день – 36 мм, что на 8 мм больше чем это было в 1962 году. Стоит отметить, что максимальное количество осадков в Киеве с 1891 года выпало 20 июля 1902 года – 103 мм. А 17 июля температура воды в Днепре в пределах Киева впервые после 27 мая упала ниже отметки + 20,0 °С.

Новости "Сегодня" сообщали, что в прошлый раз непогода в Киеве и области, которая сопровождалась мощным ливнем и ураганным ветром, натворила немало бед. Киевляне и жители столичной области также выкладывали в сети многочисленные фото последствий.

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