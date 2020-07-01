Как изменится погода в первый день июля: синоптики дали прогноз (карта)

По всей территории страны будет переменно облачно

В Украине сегодня, 1 июля, пройдут кратковременные дожди с грозами в южных и восточных областях. По всей территории страны синоптики прогнозируют жару. Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

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Так, осадки ожидаются на юго-востоке и востоке Украины. В отдельных районах выпадет град, на остальной территории без осадков. При грозах местами шквалы 15-20 м/с.

Температура воздуха днем составит 26-33 градусов тепла. По всей территории страны сохранится переменная облачность.

Напомним, в Одессе прошел сильный ливень, который привел к подтоплению целого ряда улиц областного центра.

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Также ранее сообщалось, что в результате обильных ливней, которые прошли в западных областях Украины, вода в горных реках поднялась до критического уровня, что привело к гибели людей и масштабным разрушениям: прорваны дамбы, смыты мосты, размыты дороги и подтоплены населенные пункты. После стихийного бедствия президент Владимир Зеленский заверил, что держит ситуацию на контроле и сделает все необходимое, чтобы оказать помощь людям.

Как погода в Украине может навредить здоровью, смотрите в видеосюжете:

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