Погодные "качели": синоптики рассказали, чего ждать украинцам в начале недели (карта)

В Украине в начале следующей недели сохранится сухая и жаркая погода, но при этом часть регионов накроют дожди и грозы. Где ждать непогоды – рассказали в Украинском гидрометцентре.

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20 июля. Погоду в понедельник будет определять теплый воздух. В большинстве областей осадков не будет. Только ночью в Карпатах, днем в западных и южных областях ожидаются кратковременные дожди, грозы. А на Закарпатье, днем и в Одесской области местами синоптики прогнозируют значительные дожди.

Ветер будет переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью установится на уровне 12-17 градусов тепла, днем 23-28. В южной части будет жарче – ночью 15-20 градусов тепла, днем 27-32.

21 июля. Во вторник в западных, а ночью также в южных, днем в северных областях Украины ожидаются небольшие кратковременные дожди, местами грозы. На остальной территории будет сухо.

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Ветер будет северо-западный, 3-8 м/с. Температура в южных регионах ночью установится на уровне 15-20 градусов тепла, днем 27-32. Прохладнее будет на западе – 20-24 градусов тепла. На остальной территории синоптики прогнозирует 12-17 градусов тепла, днем 23-28.

Напомним, недавно на Одесскую область обрушилась непогода. Сильный ветер повалил в Одессе 63 дерева, серьезно пострадали два человека. Произошло 22 обрыва электросетей.

Ранее интенсивные дожди привели к серьезным проблемам в Ивано-Франковской, Черновицкой и Львовской областях. Там затоплены сотни населенных пунктов, ко многим из них нет транспортного доступа из-за разрушенных дорог.

Также ливень превратил Харьков в Венецию, люди на улицах плавали на лодках.

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