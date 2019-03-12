Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,31
29,59
УКР
Главная Больше  Последние новости Украины

Погодный "армагеддон" в Украине продолжается: сильный ветер не утихнет даже ночью

Сегодня, 00:48

В Киеве и Киевской области до конца суток 11 марта фиксировали порывы ветра 25-30 м/с.

Фото: Getty Images
Погодный "армагеддон" в Украине продолжается: сильный ветер не утихнет даже ночью //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/6e5/56b/5c86e556bfd81.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/6e5/56b/5c86e556bfd81.jpg Украина В Киеве и Киевской области до конца суток 11 марта фиксировали порывы ветра 25-30 м/с.

В Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям предупреждают о порывах ветра на севере Левобережья этой ночью.

Как сообщается на сайте ГСЧС Украины, по состоянию на 19:00 наблюдались порывы ветра скоростью до 25 м/с в Киевской, Кировоградской, Николаевской, Черкасской областях и в городе Киеве.

В Киеве и Киевской области до конца суток 11 марта фиксировали порывы ветра 25-30 м/с (II уровень опасности, оранжевый).

"12 марта ночью на севере Левобережья порывы ветра 15-20 м/с", – говорится в сообщении.

Напомним, разрушительная стихия затронула 16 областей Украины. Синоптики объявили второй уровень опасности. Не обошлось без жертв. 

Так, в Винницкой области из-за непогоды на 28-летнюю женщину насмерть задавило рухнувшее дерево. Тело погибшей из-под ветвей вытаскивали спасатели. 

А в Виннице на остановке дерево рухнуло на 11-летнюю девочку. Ребенок от полученных травм погиб в карете медиков.

А сорванная ураганом крыша супермаркета убила женщину в Коростышеве Житомирской области. Также тяжело травмировала дочь погибшей.

Между тем, по данным синоптиков, на этой неделе в Украине пройдут дожди.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег Киев, погода, ветер, ураган, непогода

Вы сейчас просматриваете новость " Погодный "армагеддон" в Украине продолжается: сильный ветер не утихнет даже ночью". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Луцке порывом сильного ветра повалило строительный кран

Вчера, 19:52

В результате падения крана обошлось без пострадавших

Итоги непогоды в Украине: во многих областях – страшные разрушения, есть жертвы

Вчера, 19:38

Синоптики объявили второй уровень опасности в 16 областях Украины

Непогода в Тернопольской области: "летающий" шифер и рекламные щиты

Вчера, 18:37

Пострадавшую женщину госпитализировали в больницу, без кровли остались школы, больница и даже церковь

Ураган парализовал движение транспорта в Киеве

Вчера, 17:19

На Осокорках на маршрутку рухнуло дерево

На Верховную Раду рухнуло огромное дерево

Вчера, 16:46

Обрушившееся дерево перегородило дорогу между стоянкой и выездом

В Николаеве на маршрутку с пассажирами рухнуло дерево: пострадали дети

Вчера, 16:32

Во время происшествия в транспортном средстве находилось около 15 человек

Две стиляги: Ани Лорак восхитила новым снимком с дочерью

«Всегда рядом»: популярный певец признался в чувствах Ани Лорак

Без боли в спине: простые упражнения для здорового позвоночника

Лукашенко спрогнозировал, кто победит на выборах президента

Внебрачный сын Шварценеггера предстал в образе своего отца

Скандал на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске

Оля Полякова может поехать на «Евровидение»: громкое заявление

Как украинцы становятся "рабами" на заработках в Польше

Большие деньги: Назван точный размер зарплаты Коболева - СМИ

Известно имя лидера партии, который предлагал Тимошенко 5 млн
Загрузка...

Украинцы уже получают зарплаты, как до кризиса: у кого этой весной оклады вырастут еще больше

Вчера, 07:19

Купить можем уже столько же, как 5 лет назад, но многие этого не заметили 

Почему Лукашенко выступил против "русского мира"

10 марта, 07:51

Президент Беларуси накануне выборов зачищает политическую среду от российского вмешательства

Новые схемы ввоза и протесты: чего ждать от владельцев "евроблях"

9 марта, 07:51

Собственники евроблях будут пытаться найти лазейки в законе и протестовать

Дожди и похолодание: прогноз погоды в Украине на неделю

9 марта, 07:19

В понедельник, 11 марта осадки ожидаются только в западной, северной и восточной частях страны

Что мужчинам нельзя знать о женщинах

10 знаменитых женщин с ужасно скверным характером

Данилко обвинили в хищении ребенка "на органы": певец о скандале