Погодный "армагеддон" в Украине продолжается: сильный ветер не утихнет даже ночью

В Киеве и Киевской области до конца суток 11 марта фиксировали порывы ветра 25-30 м/с.

Фото: Getty Images

Погодный "армагеддон" в Украине продолжается: сильный ветер не утихнет даже ночью //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/6e5/56b/5c86e556bfd81.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/6e5/56b/5c86e556bfd81.jpg 2019-03-12T00:48:00+02:00 Украина В Киеве и Киевской области до конца суток 11 марта фиксировали порывы ветра 25-30 м/с.

В Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям предупреждают о порывах ветра на севере Левобережья этой ночью.

Как сообщается на сайте ГСЧС Украины, по состоянию на 19:00 наблюдались порывы ветра скоростью до 25 м/с в Киевской, Кировоградской, Николаевской, Черкасской областях и в городе Киеве.

В Киеве и Киевской области до конца суток 11 марта фиксировали порывы ветра 25-30 м/с (II уровень опасности, оранжевый).

"12 марта ночью на севере Левобережья порывы ветра 15-20 м/с", – говорится в сообщении.

Напомним, разрушительная стихия затронула 16 областей Украины. Синоптики объявили второй уровень опасности. Не обошлось без жертв.

Так, в Винницкой области из-за непогоды на 28-летнюю женщину насмерть задавило рухнувшее дерево. Тело погибшей из-под ветвей вытаскивали спасатели.

А в Виннице на остановке дерево рухнуло на 11-летнюю девочку. Ребенок от полученных травм погиб в карете медиков.

А сорванная ураганом крыша супермаркета убила женщину в Коростышеве Житомирской области. Также тяжело травмировала дочь погибшей.

Между тем, по данным синоптиков, на этой неделе в Украине пройдут дожди.

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