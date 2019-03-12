Погодный "армагеддон" в Украине продолжается: сильный ветер не утихнет даже ночью
В Киеве и Киевской области до конца суток 11 марта фиксировали порывы ветра 25-30 м/с.
В Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям предупреждают о порывах ветра на севере Левобережья этой ночью.
Как сообщается на сайте ГСЧС Украины, по состоянию на 19:00 наблюдались порывы ветра скоростью до 25 м/с в Киевской, Кировоградской, Николаевской, Черкасской областях и в городе Киеве.
В Киеве и Киевской области до конца суток 11 марта фиксировали порывы ветра 25-30 м/с (II уровень опасности, оранжевый).
"12 марта ночью на севере Левобережья порывы ветра 15-20 м/с", – говорится в сообщении.
Напомним, разрушительная стихия затронула 16 областей Украины. Синоптики объявили второй уровень опасности. Не обошлось без жертв.
Так, в Винницкой области из-за непогоды на 28-летнюю женщину насмерть задавило рухнувшее дерево. Тело погибшей из-под ветвей вытаскивали спасатели.
А в Виннице на остановке дерево рухнуло на 11-летнюю девочку. Ребенок от полученных травм погиб в карете медиков.
А сорванная ураганом крыша супермаркета убила женщину в Коростышеве Житомирской области. Также тяжело травмировала дочь погибшей.
Между тем, по данным синоптиков, на этой неделе в Украине пройдут дожди.
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