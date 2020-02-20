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Полиция будет круглосуточно усиленно патрулировать Новые Санжары

20 февраля, 23:07

«Мы держим здесь резервные силы для оперативного реагирования на ситуацию», - заявил первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой

Правоохранители будут круглосуточно усиленно патрулировать Новые Санжары, также сосредоточен резерв для реагирования на ситуацию.

Об этом заявил первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой.

"Сейчас в Новых Санжарах, куда прибыли эвакуированные из Китая украинцы, полиция в усиленном варианте несет службу, организовано усиленное патрулирование. Мы держим здесь резервные силы для оперативного реагирования на ситуацию. Будем патрулировать круглосуточно", – цитирует пресс-служба Министерства внутренних дел Украины на своей странице в Facebook заявление Ярового.

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Ранее сообщалось, что колонна автобусов и сопровождающие их автотранспортные средства экстренных служб въехали на территорию санатория Национальной гвардии Украины "Новые Санжары" в одноименном населенном пункте в Полтавской области

За медицинской помощью обратилоиь девять правоохранителей и один гражданский, которые пострадали в результате столкновений в Новых Санжарах из-за привезенных в санаторий Нацгвардии эвакуированных из Уханя (Китай) украинцев и иностранцев, открыто два уголовных производства.

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Всего из Уханя было эвакуировано 45 украинцев, среди которых семья с 8-летним сыном, молодая пара, 20-летние студенты. Кроме этого, после двухнедельной обсервации в Украине домой в свои страны вернутся также 27 иностранцев. Все эвакуированные будут размещены в индивидуальных помещениях с должным уровнем комфорта для проживания.

Также министр здравоохранения Зоряна Скалецкая проведет 14 дней в обсервации с эвакуированными людьми из Китая.

"Вместе с ними я проведу следующие 14 дней, в одном помещении, в тех же условиях. Надеюсь, что мое присутствие успокоит как тех, кто находится в Новых Санжарах, так и остальную страну", – сообщила в Facebook руководительница МОЗ.

Все подробности того, как местные в Новых Санжарах протестуют против размещения в местном санатории эвакуированных из Китая людей, читайте в нашем текстовом онлайне.

Все подробности в спецтеме Эвакуация украинцев из Китая

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Источник: Интерфакс-Украина

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