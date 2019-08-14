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В Днепре полиция задержала мужчину, который пытался зарезать жену и себя

Сегодня, 13:16

Утром 13 августа супруги повздорили, после чего муж несколько раз ударил жену ножом и потом ранил и себя

Полиция Днепра задержала мужчину, которого подозревают в покушении на жизнь жены, сообщает отдел коммуникации полиции Днепропетровской области.

По информации следствия, утром 13 августа между супругами произошел конфликт, после чего мужчина набросился на жену с ножом.

"Во время ссоры мужчина схватил кухонный нож и ударил им несколько раз 50-летнюю жену в грудь. Затем нанес и себе ножевое ранение. Мужчину и женщину доставили в хирургическое отделение больницы. Сейчас 52-летний подозреваемый находится под конвоем в городской больнице", – говорится в сообщении.

На данный момент мужчина задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

"Нападающему вручено письменное уведомление о подозрении в совершении преступления по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (покушение на убийство)", – уточнили в пресс-службе ведомства.

К слову, не так давно, на Закарпатье, после семейной ссоры, женщина убила сына.

Напомним, ранее новости Сегодня писали о жуткой семейной трагедии в Коростене Житомирской области, где мужчина убил жену и покончил жизнь самоубийством.

Также мы сообщали, что в Черновцах в дом к двум пенсионерам посреди ночи ворвались двое разбойников, которые избили 78-летнего хозяина и вымогали деньги.

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