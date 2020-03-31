Полиция пока не будет штрафовать украинцев за отсутствие масок и шашлыки

Профилактические беседы - это один из главных инструментов соблюдения требований карантина

Отсутствие медицинской маски на улице или приготовление шашлыков в парке или другом разрешенном месте не является основанием для штрафа.

Об этом заявил спикер Министерства внутренних дел Артем Шевченко, передает hromadske .

Он заявил, что это "рекомендация государства" – носить маски, но из-за отсутствия масок полиция может провести только профилактическую беседу.

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"Профилактические беседы – это один из главных инструментов соблюдения требований карантина, который безусловно используют органы правопорядка", - сказал Шевченко.

"Пока нет, но не исключено, что в будущем может быть", - отметил представитель МВД.

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Шевченко также добавил, что по состоянию на утро 30 марта правоохранители составили почти 3000 административных протоколов о нарушении правил карантина.

Как известно, в Украине с 12 марта введен карантин, который продлится минимум до 24 апреля. А с 25 марта объявлена чрезвычайная ситуация. В этих условиях власти призывают украинцев сидеть дома, не выходить на улицу без особой необходимости, держать дистанцию от людей минимум 2 метра. Кроме того, запрещено пользоваться детскими и спортивными площадками, устраивать пикники и т. п.

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