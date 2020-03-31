Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 28,06
30,96
  1. Последние новости Украины

Полиция пока не будет штрафовать украинцев за отсутствие масок и шашлыки

31 марта, 00:52

Елена Вус

Профилактические беседы - это один из главных инструментов соблюдения требований карантина

Отсутствие медицинской маски на улице или приготовление шашлыков в парке или другом разрешенном месте не является основанием для штрафа.

Об этом заявил спикер Министерства внутренних дел Артем Шевченко, передает hromadske .

Он заявил, что это "рекомендация государства" – носить маски, но из-за отсутствия масок полиция может провести только профилактическую беседу.

Реклама

"Профилактические беседы – это один из главных инструментов соблюдения требований карантина, который безусловно используют органы правопорядка", - сказал Шевченко.

"Пока нет, но не исключено, что в будущем может быть", - отметил представитель МВД.

В тренде
3 тысячи нарушений и 33 уголовных производства: как украинцы пренебрегают правилами карантина

Шевченко также добавил, что по состоянию на утро 30 марта правоохранители составили почти 3000 административных протоколов о нарушении правил карантина.

Как известно, в Украине с 12 марта введен карантин, который продлится минимум до 24 апреля. А с 25 марта объявлена чрезвычайная ситуация. В этих условиях власти призывают украинцев сидеть дома, не выходить на улицу без особой необходимости, держать дистанцию от людей минимум 2 метра. Кроме того, запрещено пользоваться детскими и спортивными площадками, устраивать пикники и т. п.


Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

штрафы карантин шашлык маска коронавирус Нацполиция Артем Шевченко COVID-19

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус и карантин в Украине: что известно о заболевших на 30 марта
Коронавирус и карантин в Украине: что известно о заболевших на 30 мартаУкраина
Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам за 30 марта
Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам за 30 мартаУкраина
Мэры городов Украины обратились к руководству страны с открытым письмом
Мэры городов Украины обратились к руководству страны с открытым письмомДругие регионы
Мина замедленного действия: на каком топливе сейчас ездят автомобили с ГБО
Мина замедленного действия: на каком топливе сейчас ездят автомобили с ГБОАвто
На въезде в Киев растянулась пробка на десятки километров: что произошло
На въезде в Киев растянулась пробка на десятки километров: что произошлоДругие новости
Зеленский обратился к украинцам: Есть три сценария развития ситуации с пандемией коронавируса
Зеленский обратился к украинцам: Есть три сценария развития ситуации с пандемией коронавирусаПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...