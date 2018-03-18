Порошенко: Международные партнеры Украины не признают выборы президента России в Крыму

Сегодня, 17:06

Единственный президент, который будет выбирать Крым, будет президент Украины, уверяет глава государства

Фото: www.president.gov.ua
Фото: www.president.gov.ua

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что международные партнеры Украины не признают результаты российских президентских выборов в Крыму. Об этом он сказал во время государственного визита в Государство Кувейт, сообщает пресс-служба главы государства.

"Конечно, мы наблюдаем и незаконные выборы – выборы президента Российской Федерации. Незаконные на территории оккупированного Крыма", – подчеркнул он.

"И единственный Президент, который будет выбирать Крым, будет Президент Украины. Я по этому поводу не сомневаюсь", – отметил Порошенко.

Ранее мы писали о том, что Норвегия не признает результатов выборов президента РФ в аннексированном Крыму.

Также сегодня аналогичное заявления сделала Франция. В французском МИД отметили, что четыре года спустя после незаконной аннексии Автономной республики Крым и города Севастополя Франция остается твердо приверженной восстановлению суверенитета и территориальной целостности Украины в рамках международно признанных границ.

Кроме того, спикер Министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца заявила, что из-за проведения президентских выборов в оккупированном Крыму, их результаты не будут признаны миром, а значит и новый президент России будет нелегитимным

Россия, выборы, Крым, Порошенко

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