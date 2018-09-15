Порошенко поздравил жителей Черкасс и Ужгорода с днем города

Сегодня, 11:20

Глава государства пожелал им мира и добра

Фото: president.gov.ua
Фото: president.gov.ua

Президент Петр Порошенко поздравил Черкассы и Ужгород с днем города. Свое поздравление он обнародовал на официальной странице в Facebook в субботу утром, 15 сентября.

"Желаю жителям этих городов мира и добра, согласия и вдохновения, а городам – активного развития и радостных событий", – написал глава государства.

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Пару недель назад день города праздновали жители Сум и Одессы. Петр Порошенко в своем поздравлении подчеркнул, что жители этих городов – разные по настроению, но похожи по духу и любви к Украине.  Он отметил, что "от севера и до юга, от запада и до востока – Украина едина!".

Также глава украинского государства поздравил дончан с днем города.Он выразил уверенность, что скоро наш флаг снова будет развиваться в Донецке, ведь борьба за возвращение дончан в Украину продолжается.

Ранее всех дончан и горняков поздравил президент ФК "Шахтер" Ринат Ахметов.  Он отметил, что в Украине гордятся профессией шахтера.

Напомним, Петр Порошенко красиво поздравил украинцев и жителей столицы с днем Киева. Он опубликовал панораму, на которой открывается ошеломляющий вид на весь город. 
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