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Порошенко: украинская кровь на выборах — это российский сценарий

Сегодня, 01:15

Президент Украины приложит усилия, чтобы выборы были признаны миром

Фото: president.gov.ua
Порошенко: украинская кровь на выборах — это российский сценарий //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/498/5da/5c94985dab4cd.jpeg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/498/5da/5c94985dab4cd.jpeg Украина Президент Украины приложит усилия, чтобы выборы были признаны миром

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что сценарий срыва выборов — российская идея. Об этом говорится в сообщении на сайте главы украинского государства.

"Сценарий срыва выборов — это российский сценарий. Украинская кровь на выборах — это сценарий русский. Честное волеизъявление граждан и защиту волеизъявления — это сценарий украинский".

По мнению украинского лидера, недостаточно оплатить несколько автобусов, нескольких заказных организаторов, участников митингов и организовать Майдан, мол, как об этом думают некоторые кандидаты в президенты.

"Нет. Революция Достоинства четко продемонстрировала, что когда украинцы борются за свое — за Соглашение об ассоциации, за европейский выбор — на улицах сразу появляются миллионы. А искусственно организовать — ни у кого еще не получалось. И могу успокоить — точно не получится", – заявил Порошенко.

"Я сделаю все, что от меня зависит для того, чтобы выборы были свободными, отражали волеизъявление граждан. Чтобы выборы были честными, чтобы выборы вызывали доверие, прежде всего, украинского народа, чтобы выборы были признаны миром", – резюмировал президент Украины.

Напомним, 25 марта Центральная избирательная комиссия завершила процесс регистрации официальных наблюдателей на выборах президента Украины, которые состоятся 31 марта 2019 года. 

Ранее  министр иностранных дел Павел Климкин на совместной с главой МИД Люксембурга Жаном Ассельборном пресс-конференции поставил точку в вопросе с российскими наблюдателями.

Напомним, после того, как россиянам окончательно было запрещено появляться в Украине, Москва выступила с заявлением по выборам. В Министерстве иностранных дел РФ даже поставили под сомнение легитимность результатов голосования.

Недавно БДИПЧ/ОБСЕ подавала 24 кандидатур наблюдателей от РФ, но их отклонил украинский Центризбирком. Позже в ОБСЕ прокомментировали отказ ЦИК по российским наблюдателям. Как оказалось, Международная организация не считает россиян большой потерей, так как уже зарегистрированы боле 600 наблюдателей от данной структуры.

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Тег Россия, выборы, Порошенко, РФ, выборы президента, выборы 2019, Выборы президента Украины 2019

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