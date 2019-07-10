При Кучме по Крещатику поехали танки, а Ющенко предпочитал оркестры: что нужно знать о парадах

Для военного парада в честь Дня независимости-2014 пришлось реконструировать Майдан после уличных боев

Фото: соцсети.

9 июля стало известно, что парада на День Независимости не будет. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что 300 миллионов гривен, которые должны были уйти на организацию парада – уйдут на премии украинским бойцам.

"Обычно на День Независимости проходит военный парад – помпезный и точно недешевый. Мне кажется, что в этом году вместо парада эти деньги лучше выделить нашим героям – нашим военным. И мы приняли решение: выделить 300 миллионов гривен на премии всем нашим военным. Это солдаты срочной службы, курсанты, сержанты – все. И обязательно тем военным, которые выполняют боевые задания в зоне проведения операции Объединенных сил. Но праздновать День Независимости мы будем. Но будет новый формат", – заявил Зеленский.

Это не первый случай, когда страна отказывается от парада на День Независимости, который традиционно проходит с 1994 года. Например, военные парады не проводились с 2005 по 2007 годы: вместо этого по Крещатику шагали военные оркестры.

В 2008 году традицию решено было возродить. А вот с 2010 по 2013 годы от парадов на День Независимости отказались вообще: Виктор Янукович, который тогда занимал президентский пост, предпочитал отмечать таким образом День Победы. По официальной версии, эти средства были перечислены на нужды военных.

Читайте историю парадов на День независимости Украины в специальном материале сайта "Сегодня".

1994

Первый военный парад в честь Дня Независимости прошел при втором президенте Украины Леониде Кучме, принимали парад начальник Киевского округа Иван Бижан и министр обороны Виталий Радецкий. Назывались две причины, по которым парады не проводились при первом президенте Леониде Кравчуке. Во-первых, в стране не было собственной армии – Украина получила вооруженные силы в наследство от СССР. Вторую причину озвучил сам гарант номер один.

"Украина официально позиционировала себя, как безъядерное внеблоковое государство. Исходя из этой концепции, мы считали, что нам не нужно демонстрировать военную силу, а нам нужно демонстрировать мирную силу украинскую", – цитирует слова Кравчука издание "Факты".

1998-1999

Следующий парад прошел только в 1998 году. Согласно президентскому Указу "О параде войск в честь 7-летия независимости Украины", военные парады должны были проводиться 24 сентября ежегодно. В 98-м впервые на Крещатик выпустили военную технику, для чего "Киевпроекту" пришлось впервые проверить на прочность асфальтовое покрытие главной улицы Киева. Оказалось, что нагрузка на асфальт от танка меньше, чем от грузовика, и впервые по Крещатику проехали танки. Кроме того, в 1998 году впервые были представлены памятные нагрудные знаки для военных Вооруженных сил Украины — участников парада. По такой же схеме был проведен и военный парад 1999 года.

2001

В связи с финансовым кризисом два года парады не проводились в ожидании первой круглой даты в новейшей истории – 10-летия независимости. Парад 2001 года на долгие годы остался наиболее массовым и пафосным, собравшим тысячи жителей столицы и гостей города.

По Крещатику прошли, ни много ни мало, 173 боевые машины, включая новые танки Т-84 "Оплот", созданные на Харьковском заводе транспортного машиностроения имени В. А. Малышева. Кроме Т-84, в параде участвовали тактические ракетные комплексы "Точка У", гаубицы "Мста-С" и ЗРК "С-300". Также прошла пешая колонна военнослужащих в составе 18 подразделений Вооруженных сил Украины (6530 человек), в том числе и группа в исторической форме Войска Запорожского. Над пешими колоннами пролетели военные самолеты.

Сейчас это может показаться невероятным, но на центральной трибуне рядом с президентом Украины Леонидом Кучмой находился президент РФ Владимир Путин. А кроме того, президенты Польши Александр Квасьневский и Македонии – Борис Трайковский.

Торжественные парады прошли в этот же день во Львове, Виннице, Одессе, Чернигове и в Севастополе.

Следующие военные парады проходили без участия военной техники вплоть до 2008 года.

2002

В 2002 году День независимости прошел в трауре из-за трагедии на Скниловском аэродроме, когда 27 июля во время выполнения фигуры высшего пилотажа истребитель Су-27 упал на зрителей, в результате чего погибли 77 человек и 543 получили ранения.

Парад начался с того, что оркестр исполнил большую музыкальную композицию, которая длилась более 20 минут. Тогдашний посол США в Украине Карлос Паскуаль, присутствовавший на параде, признался журналистам, что музыка произвела на него самое большое впечатление.

"Для меня это захватывающий момент – видеть, что украинцы имеют возможность праздновать свою свободу и независимость", – процитировала слова посла "Украинская правда".

А директор Центра информации и документации НАТО в Украине Мишель Дюре заявил, что отсутствие на параде военной техники продемонстрировало всем "человечность" Вооруженных сил Украины: мол, и без военной техники было очевидно, что украинские военные являются профессионалами.

2003—2004

Парад 2003 года принимал тогдашний министр обороны, генерал армии Евгений Марчук. К параду было привлечено около 5 тыс. военнослужащих, включая образцовый оркестр барабанщиц "Киевлянки". Впервые по Крещатику шла знаменосная группа со знаменем Вооруженных сил Украины и флагами видов ВСУ. Начиная с этого года торжественное прохождение войск традиционно начиналось с марша "Казацкая слава". В свою очередь, популярный певец Иво Бобул спел Гимн Украины.

Парад 2004 года проходил по подобной схеме, но в следующие три года по главной улице столицы шагали только военные музыканты.

2008

Военные парады возобновили в 2008 году – президент Виктор Ющенко принял парад, в котором приняли участие 144 единицы наземной техники, 22 самолета и 8 вертолетов. Командовал парадом генерал-полковник Иван Свида.

По Крещатику прошли одна танковая рота из 10 танков Т-64БМ "Булат", парашютно-десантная рота на десяти БМД-2, по одной механизированной роте на БТР-80, БМП-1У "Шквал" и БМП-2 общим количеством в 30 машин, по одной самоходно-артиллерийской батарее на 2С1 "Гвоздика" и 2С3 "Акация", батареи реактивных систем залпового огня "Град", "Ураган" и "Смерч", батарея зенитно-пушечного ракетного комплекса "Тунгуска", батарея зенитно-ракетного комплекса "Оса", отдельный зенитный ракетный дивизион Бук-М1, ракетные дивизионы С-200В Вега и С-300ПС. В составе воздушной колонны пролетели самолет-разведчик Су-24МР и 3 бомбардировщика Су-24М, 6 истребителей МиГ-29, 6 истребителей Су-27, 4 штурмовика Су-25, самолёт транспортной авиации Ил-76, самолет транспортной авиации Ан-26, звенья вертолетов Ми-8 и Ми-24.

Отметим, это произошло через две недели после войны между Россией и Грузией.

"Парад выглядел как демонстрация готовности Украины отразить агрессию, если она будет применена. Он вызвал мощную волну критики военных экспертов, которые указывали на то, что потрачены миллионы, которые целесообразнее было бы использовать на боевую подготовку ослабленной и недофинансированной армии, а не на торжества", – писала тогда "Русская служба ВВС".

2009

На следующий год на Крещатике отгремел не менее масштабный парад.В небо над Крещатиком поднялись 35 самолетов и вертолетов истребительной, штурмовой, бомбардировочной, разведывательной, транспортной, армейской и транспортной авиации. Первыми над Киевом появились экипажи вертолетов Ми-8, за которыми пролетели вертолеты Ми-24. Потом в воздухе пронесся самолет военно-транспортной авиации Ан-26 в сопровождении пары штурмовиков Су-25.

Также над Крещатиком впервые пролетели самолеты Б-12 морской авиации Военно-морских сил. Штурмовики Су-25, истребители МИГ-29, самолет-разведчик Су-24МР, бомбардировщики Су-24М и истребители Су-27 пролетели четырьмя группами.

Изюминкой парада стал пролет авиалайнеров Авиационной национальной транспортной компании имени Антонова. Сначала над Крещатиком поднялся новейший украинский пассажирский самолет Ан-148. За ним в небе появился грузовой самолет Ан-124 "Руслан". Замыкал демонстрационный пролет самый большой в мире самолет Ан-225 "Мрія" и истребители МИГ-29. Последними управляли опытные летчики-испытатели возрожденной пилотажной группы "Українські соколи".

Отличием парада 2009 года стал демонстрационный показ 23 образцов вооружения и военной техники, которые разместились на Крещатике от Майдана Незалежности до Европейской площади. Среди них впервые представлены новинки украинского оборонно-промышленного комплекса основной боевой танк "Оплот", бронетранспортер БТР-4 "Ладья", легкобронированное транспортное средство "Дозор-Б", боевая бронированная машина спецназа БММ "Козак".

2014

Когда президент Петр Порошенко взялся возродить традицию, забытую Виктором Януковичем, он столкнулся не только с поддержкой, но и с критикой. Для сторонников парад стал возможностью поднять боевой дух в сложное для страны время, в то время как противники обращали внимание на нехватку средств и техники, необходимых для украинских силовиков в зоне АТО.

" Парад на День Независимости – это, прежде всего, чествование наших военнослужащих, которые сейчас на востоке страны отстаивают нашу независимость", – заявил спикер Информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко.

Фото: С. Сыч

К параду готовились загодя: в частности, срочно отремонтировали центр города , пострадавший во время уличных боев в феврале 2014 года.

"От противостояний в центре Киева пострадало 12 улиц. Было разрушено более 16 тысяч квадратных метров покрытия, и 11 тысяч метров мы уже отремонтировали. Вчера на работу вышло пять наших бригад: они стелют плитку на Крещатике и у Главпочтамта. Косметический ремонт обойдется в около 7 миллионов гривен", — рассказал "Сегодня" главный инженер "Киевавтодора" Василий Мельниченко.

Больше других пострадал Майдан: его реконструкция оценивалась в сумму свыше 60 млн. грн.

Репетиции военного парада проводились на взлетной полосе одного из столичных заводов. Всего в параде приняли участие более 2,5 тысячи военных и 11 оркестров: военнослужащие вооруженных сил, Национальная гвардия, пограничники, курсанты курсанты военных училищ, институтов, университетов и лицеев и барабанщицы.

Кроме того, по Крещатику проехало 145 единиц боевой техники. В том числе один внедорожник M1097A2 Humvee, бронетранспортеры БТР-80, БТР-ЗЕ1, БТР-70 и БТР-4Е, одна бронемашина KRAZ Spartan, 9 бронемашин KRAZ Cougar, бронированная медицинская машина БММ-4С и так далее. Уже на следующий день вся военная техника с парада отбыла в зону АТО.

2015-2017

В следующем году военный парад начался с артиллерийских залпов, затем была проведена минута молчания в память о погибших бойцах в АТО. Всего приняли участие 2,3 тыс. военнослужащих вооруженных сил и Национальной гвардии Украины, пограничников и курсантов, а вот с техникой было намного скромнее – только две машины HMMWV.



































В 2016 году по Крещатику проехало уже более 200 единиц военной техники – танки и БТРы, которые, по сложившейся традиции, после парада были снова отправлены в зону АТО. Принимали участие около 4 тыс. военнослужащих – представители войск ВСУ, Нацгвардии, резервисты, бойцы ССО и добровольцы, а также 20 тыс. киевлян и гостей столицы.



















































Главным новшеством военного парада-2016 стал Марш непокоренных: по Крещатику прошли близкие и родственники погибших героев , а также ветераны, военные капелланы и волонтеры. В руках они держали портреты, флаги и награды. Таким образом, по их словам, они хотели вместе со своими героями отпраздновать День независимости.

В следующем, 2017 году к украинским военнослужащим присоединились более 200 иностранных военных из США, Великобритании, Грузии, Канады, Литвы, Латвии, Эстонии, Румынии, Молдовы и Польши, которые также промаршировали по Крещатику.

На трибунах присутствовало высшее руководство страны, первый, второй и третий президенты Украины Леонид Кравчук, Леонид Кучма и Виктор Ющенко, главы оборонных ведомств Турции, Грузии, Литвы, Латвии, Молдовы, Польши, Черногории, Эстонии, заместитель министра обороны Великобритании и глава Пентагона Джеймс Мэттис.

2018

По словам министра обороны Степана Полторака, военный парад в Киеве 2018 года стал одним из крупнейших за последнее время – в нем приняли участие около 250 единиц техники (включая новую самоходную гаубицу "Богдана" и ПТРК "Джавелин") и 4500 военных, включая 24 подразделения ВСУ, Госпогранслужбы, СБУ, Нацгвардии, ГСЧС, Нацполиции и других силовых подразделений, выполняющих задачи по охране и обороне страны. Кроме того, как и в прошлом году, по Крещатику прошлись военные из 18 стран мира, включая 15 стран-участниц НАТО – всего 300 человек. В небе над Киевом свое мастерство продемонстрировали асы ВВС Украины.

Среди уже привычных танков и ракетных систем киевляне увидели малоизвестную украинскую высокотехнологичную технику – контрбатарейные радары и станции акустической разведки и другие образцы, которые были выставлены на Михайловской площади. На Софийской площади расположился мобильный минометный комплекс UKR-MMC.

Кроме того, впервые на параде военнослужащие использовали приветствие "Слава Украине! Героям слава!" вместо традиционных советских обращений.

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