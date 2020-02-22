Протесты в Новых Санжарах: избрана мера пресечения мужчине, который пытался наехать на нацгвардейцев

Пока прокуроры решают, будут ли подавать апелляцию на решение суда

Октябрьский райсуд Полтавы избрал подозреваемому в наезде на нацгвардейцев в Новых Санжарах Владимиру Сиренко меру пресечения в виде ночного домашнего ареста сроком на 2 месяца. Об этом сообщил начальник полиции Полтавской области Иван Выгивский.

"Он сел за руль своего автомобиля и направил его в сторону нацгвардейцев… В суде он вину признал… Обвинение просило арест, но суд принял решение отправить мужчину под ночной домашний арест на 2 месяца", – сказал Выгивский.

Он добавил, что прокуроры сейчас решают, будут ли подавать апелляцию на это решение суда.

Реклама

Напомним, поселковый голова Новых Санжар Инна Коба рассказала сайту "Сегодня", почему местные жители вышли на протесты. По ее словам, людей возмутило наличие военной техники .

Также известно, что перед тем как в Новые Санжары должны были прибыть автобусы с эвакуированными из Китая людьми, правоохранители попытались оттеснить людей от моста, который ведет к санаторию. Это привело к столкновениям с активистами: несколько человек пострадали, несколько были задержаны.

В свою очередь медцентр "Новые Санжары" заявил, что готов принять на обсервацию эвакуированных из Китая людей. Но местные уверены, что в центре нет оборудования, а в случае возникновения болезни это станет настоящей катастрофой. Участники акции протеста устраивали баррикады и жгли шины. Есть сообщения о столкновениях между местными жителями и силовиками.

Все подробности в спецтеме Эвакуация украинцев в Новые Санжары

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама