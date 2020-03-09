Против России по MH17 может быть отдельный судебный процесс – посол Украины

Россию могут привлечь к ответственности по делу об авиакатастрофе малайзийского Boeing 777 рейса MH17 . Об этом, отвечая на вопрос корреспондента сайта "Сегодня", сказал посол Украины в Нидерландах Всеволод Ченцов.

"Что касается ответственности государства (Россия – К.З .), существуют отдельные производства. Украина имеет процесс против РФ в Международном суде ООН. И дело по MH17 фигурирует там как очень важный эпизод. Кроме того, как вам известно, Нидерланды и Австралия начали консультации с РФ о ее ответственности за сбитие MH17. И в зависимости от результатов этих консультаций или будет какое-то урегулирование, или, что не исключено, может отдельный судебный процесс", – сказал Посол.

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Напомним, что ни одного из высокопоставленных чиновников РФ (высшее политическое и военное руководство) не могут привлечь к ответственности с точки зрения права дипломатического иммунитета .

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Еще в 2015 году Россия в ООН заблокировала решение об учреждении международного трибунала. Но это не значит, что Международный уголовный суд не сможет рассмотреть дело о крушении MH17. Основой для такого иска в будущем могут послужить вердикты ЕСПЧ, который рассматривает дела родственников погибших в авиакатастрофе. Некоторые из них квалифицированы непосредственно против государства Россия.

Авиакатастрофа малайзийского Boeing 777 в небе над неподконтрольным Киеву Донбассом 17 июля 2014 года стала настоящим шоком не только для Нидерландов, но и для всего мира. Погибли 298 невинных человек, в том числе 80 детей. Большинство жертв (196 человек) были гражданами Нидерландов.

Также сообщалось, что замгенпрокурора Украины Гюндуз Мамедов заявил, что в деле по MH17 появятся новые фигуранты .

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что обвиняемым по делу MH17 грозит от 30 лет тюрьмы до пожизненного .

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Все подробности в спецтеме Суд по делу MH17

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