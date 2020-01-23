"Расслабьтесь, никто меня не закроет": Неля Штепа идет в мэры

Фото: kh.vgorode.ua

Одиозная сепаратистка Неля Штепа, которую обвиняют в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и которой это не помешало отсудить у Украины 3,6 тысячи евро, собралась снова баллотироваться в мэры Славянска, которым она руководила в 2010-2014 годах. Об этом она заявила в эфире телеканала "S-plus".

"Те, кто надеются, что меня закроют и я не смогу подать свою кандидатуру на выборы городского головы, расслабьтесь. Я подам. Я успею, никуда меня не закроют. Потому что эта статья является неконституционной", – заявила вона.

Штепа также уточнила, что она не курит, не пьет спиртное и ведет моральный образ жизни. А еще — что она "замужем за Славянском".

Напомним, Штепа была арестована 13 июля 2014 года. Ей инкриминировали посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшее гибель людей, а также создание террористической группы или организации. Санкция этой статьи предусматривает пожизненное заключение.

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На суде Штепа объясняла, что призвала Путина войти в Славянск под угрозой террористов, в плену у террористов ее били, а интервью для российских изданий она давала "под дулом автомата".

С тех пор, а прошло уже пять лет, судебные тяжбы не прекращаются. Так, последний раз судебное заседание, которое должно было состояться в июле прошлого года, перенесли из-за того, что она попросту на него не явилась, хотя ее прождали несколько часов: как заявили ее адвокаты, у нее сломалась машина по дороге из Славянска в Харьков, где должно было состояться заседание.

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До этого, в апреле прошлого года, она прислала документы в суд, из которых ясно, что именно в день заседания она была на консультации в киевском кардиоцентре.

А в ноябре 2018 года Штепа якобы попала в больницу с инсультом, в связи с чем суд дал ей время на выздоровление.

Ну а пока наши суды пытаются вынести решение, Неля Штепа засудила Украину в Европейский суде по правам человека: она пожаловалась, что ее предварительное заключение было длительным и неоправданным, а уголовное производство — длительным. Европейский суд признал обоснованной жалобу Штепы на чрезмерную длительность уголовного производства и постановил, что имели место нарушения статей Конвенции о правах человека. И обязал Украину выплатить Штепе 2600 евро моральной компенсации и 1000 евро в качестве компенсации судебных издержек.

Как Неля Штепа жаловалась на аллергию на прокуроров, смотрите в нашем сюжете:

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