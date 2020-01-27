Расследование авиакатастрофы в Тегеране: президент Ирана поставил военным ультиматум

Фото: Official President Website/Handout via REUTERS

Высшее руководство Корпуса стражей исламской революции уже через несколько минут после падения украинского самолета под Тегераном осознало, какую ошибку совершили иранские военные, и они попытались скрыть это от президента страны. Об этом пишет издание The New York Times.

"В течение нескольких дней они (военные) отказывались сообщить даже президенту Хасану Рухани, правительство которого публично отрицало, что самолет был сбит. Когда они, наконец, сказали ему, он выдвинул им ультиматум: или они признаются, или он уйдет в отставку", – пишет издание.

Только тогда, спустя 72 часа после крушения самолета, верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи вмешался и приказал правительству признать свою роковую ошибку, сообщает NYT.

Реклама

"Новые подробности также демонстрируют огромные полномочия Корпуса стражей исламской революции, которые фактически отодвинули на второй план избранное правительство в момент национального кризиса и могли бы углубить то, что многие иранцы уже считают кризисом легитимности для гвардии и правительства", – говорится в материале.

Ранее в Иране заявили, что отправили в тюрьму человека, который по ошибке сбил в Иране украинский самолет.

Как известно, Тегеран только на третьи сутки признал, что сбил украинский авиалайнер ракетой "земля-воздух".

В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский объяснил, почему Киев так долго тянул с заявлениями по катастрофе этого самолета – Украине нужны были четкие доказательства, что именно Иран сбил авиалайнер Boeing, выполнявший рейс Тегеран – Киев, поэтому нельзя было спешить с заявлениями о его вине.

Больше читайте на сайте "Сегодня": "Крушение самолета МАУ в Иране: признание Тегерана и подробности расследования (фото, видео)" .

Все подробности в спецтеме Крушение украинского самолета МАУ в Иране

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама