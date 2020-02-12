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Россия еще больше упростила получение гражданства для украинцев

12 февраля, 13:16

Гражданам Украины и Беларуси хотят массово давать статус носителей русского языка

Фото: Соцсети

Фото: Соцсети

Государственная дума РФ решила упростить предоставление гражданства украинцам, на которых, как известно, в ОРДЛО оказывается серьезное давление, если они пытаются сохранить украинское гражданство, а также белоруссам.

12 февраля законодательный орган РФ принял закон, который предусматривает отмену собеседования для граждан Украины и Беларуси для получения статуса носителя русского языка, что дает право получить российское гражданство в упрощенном порядке.

Так, граждане Беларуси и Украины, которые свободно владеют русским языком, при подаче заявления на получение гражданства РФ могут быть освобождены от прохождения собеседования.

Также основаниями для упрощенной процедуры является факт постоянного проживания заявителей или их прямых родственников на территории РФ. Более того, такие же основания будут учитываться, если заявитель проживает на территории, относившейся к Российской империи или СССР, в пределах государственной границы РФ.

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В России считают, что благодаря этим нововведениям упрощенной процедурой воспользуются почти 172 тысяч граждан Украины и 32 тысяч граждан Беларуси, которые постоянно проживают в России и уже имеют вид на жительство.

В 2019 году паспорта РФ получили 299 422 украинца.

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Фото: Unsplash

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что почти 200 тысяч жителей Донбасса получили российское гражданство в упрощенном порядке в прошлом году.

Прокуратура Украины начала уголовное производство по факту принудительной "паспортизации" граждан Украины на временно оккупированной территории Луганской области.

Украинские дипломаты высказывали мнение, что акцию по выдаче российских паспортов на Донбассе можно расценивать как прямую российскую агрессию и действия, которые противоречат Минским соглашениям.

В эксклюзивном интервью телеканалу "Украина 24" глава МИД Украины Вадим Пристайко объяснил, по какому документу с 1 марта 2020 года станет возможным пересечение границы с Россией.

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Донбасс украинский язык прокуратура гражданство паспорт агрессия России ОРДЛО

Источник: ТАСС

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