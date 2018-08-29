Кризис в Азовском море: в Госпогранслужбе рассказали детали

В ведомстве считают, что сейчас нужны решительные шаги со стороны украинского государства

Россия продолжает оказывать на Украину политическое и экономическое давления, блокируя судна в Керченском проливе, при этом пока никакого обострения не наблюдается. Об этом заявил в комментарии сайту "Сегодня" помощник главы Госпогранслужбы Олег Слободян.

По его словам, такая ситуация в Азовском море продолжается уже пятый месяц подряд и ныне пока сохраняется в том же статусе.

"Ежедневно на патрулирование Азовского моря с российской стороны выходит в среднем от трех до пяти пограничных кораблей. Они сейчас изменили тактику: российские пограничники не осматривают иностранные суда, которые идут в украинские порта на загрузку, а просто останавливают их в Керченском проливе и не дают им двигаться дальше максимально долго. Такая ситуация сохраняется с апреля. Это, однозначно, политическое и экономическое давление", – говорит Слободян.

Россия продолжает единолично контролировать пролив и самостоятельно принимать решения о передвижении судов, хотя до аннексии Крыма подобные вопросы рассматривались совместно с Украиной. Решить эту проблему смогут лишь твердые шаги со стороны украинского государства.

"Возможность [противодействовать] всегда есть. Я думаю, что подобные решения должны приниматься на уровне СНБО, МИД. И, я думаю, что они уже отрабатываются", – дополняет пресс-секретарь.

При этом, в Госпогранслужбе не комментирует информацию о том, что Россия концентрирует на своей части Азовского побережья вооруженные силы.

Напомним, эксперты рассказали, что российскую стратегию "ползучей аннексии" Азовского моря нужно немедленно нейтрализовать, сохранив право Украины на коммерческий транзит через Керченский пролив.

Ранее в США сделали заявление по действиям России в Азовском море. В Госдепе призвали Россию прекратить создавать препятствия международному транспортному судоходству.

Недавно эксперт по вопросам безопасности, генерал-лейтенант Василий Богдан рассказывал, зачем Россия раскачивает ситуацию в Азовском море. По его словам, недавние военные учения российских кораблей вблизи украинского побережья в Азовском море могут быть ответом на скандал с арестом судна "Норд", а строительством Керченском моста Россия хочет нанести экономический удар по Украине.

В свою очередь политический эксперт Тарас Березовец называл любопытную причину, зачем Путину Керченский мост. Он указал, что россияне умышленно построили крымский мост на 15 метров ниже проектного, чтобы исключить заход в Азовское море крупнотоннажных судов, шедших в Мариуполь и Бердянск. Таким образом он пытается взять под контроль Азовское море.